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Беларусь добилась реабилитации сгущенки из Рогачева и "Савушкина"

18.08.2017 18:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг – Sputnik. Россельхознадзор снял ограничения, введенные на поставки в РФ молочной продукции с трех белорусских предприятий, сообщило российское ведомство в пятницу.

Беларусь добилась реабилитации сгущенки из Рогачева и "Савушкина"
© Sputnik Наталья Селиверстова
Россельхознадзор ввел запрет на "Савушкин продукт"

Санкции в отношении некоторых белорусских продуктов питания были введены с 18 августа из-за обнаружения в них следов антибиотиков.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий ОАО "Молочные горки", ОАО "Рогачевский МКК", ОАО "Савушкин продукт", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

По данным российского ведомства, такое решение было принято после проведения с белорусской стороной переговоров и гарантий, выданных заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина.

При этом к данным предприятиям все-таки будут применены меры – их продукция будет поставляться в РФ на условиях режима усиленного лабораторного контроля.

Россельхознадзору не понравилась сгущенка из Рогачева — опять санкции>>

 
Теги: Минск
 
 
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К предприятиям все-таки будут применены меры – их продукция будет поставляться в РФ на условиях режима усиленного лабораторного контроля.

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