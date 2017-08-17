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Беларусь добилась реабилитации сгущенки из Рогачева и "Савушкина"
18.08.2017 18:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Россельхознадзор снял ограничения, введенные на поставки в РФ молочной продукции с трех белорусских предприятий, сообщило российское ведомство в пятницу.
© Sputnik Наталья Селиверстова
Санкции в отношении некоторых белорусских продуктов питания были введены с 18 августа из-за обнаружения в них следов антибиотиков.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий ОАО "Молочные горки", ОАО "Рогачевский МКК", ОАО "Савушкин продукт", – говорится в сообщении Россельхознадзора.
По данным российского ведомства, такое решение было принято после проведения с белорусской стороной переговоров и гарантий, выданных заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина.
При этом к данным предприятиям все-таки будут применены меры – их продукция будет поставляться в РФ на условиях режима усиленного лабораторного контроля.
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К предприятиям все-таки будут применены меры – их продукция будет поставляться в РФ на условиях режима усиленного лабораторного контроля.
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