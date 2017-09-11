На месте гипермаркета АЛМИ в Бресте откроется новый продмаг нидерландской сети SPAR

С 15 сентября закрывается гипермаркет АЛМИ, а на его месте этой осенью откроется новый продовольственный магазин INTERSPAR, пишет «Вечерний Брест».



Открытие магазина в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нидерландская сеть разместится на территории нынешнего гипермаркета «АЛМИ». На его площади начнется подготовка к открытию гипермаркета «INTERSPAR»: завоз нового оборудования, обустройство стеллажей и переформатирование зала. Торговая площадь будет уменьшена. Часть будет сдаваться в аренду, а на 3,5 тысячах квадратных метрах расположится «INTERSPAR».

— Формат «INTERSPAR» намного шире, чем просто «SPAR». А значит, новшеств и предложений здесь будет больше по сравнению с первым магазином, открывшимся в Минске. Это будет комфортный и современный гипермаркет, где все нацелено на качество и удобство, как совершения покупок, так пребывания и отдыха в нем. Особое внимание будет уделено сезонным и акционным предложениям. Как и в минском «SPAR», предложим вкусную еду на вынос, только с гораздо большим ассортиментом, кофемашину и зону отдыха, — рассказал директор формата «SPAR» в Беларуси Валерий Литвинов.

Открытие гипермаркета «INTERSPAR» запланировано на конец ноября.

«SPAR» — нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме, была основана в 1932 году. Сегодня «SPAR International» объединяет под своей вывеской более 12 300 магазинов в 40 странах мира (в основном страны Европы, но также ЮАР, Австралия, Аргентина). Этим летом международный бренд «SPAR» пришел и в Беларусь. Лицензию этой нидерландской сети приобрела компания ЗАО «Юнифуд», которой принадлежат сети «АЛМИ» и «ZAKRAMA»