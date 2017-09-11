В каком банке выгоднее открыть депозит в белорусских рублях
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В качестве основного критерия составления рейтинга ТОП-10 лучших банковских депозитов был использован размер процентной ставки.
В рейтинге были учтены банковские программы, которые соответствуют таким условиям:
валюта вклада – белорусский рубль, срок – 1 год, выплата процентов - любая, сумма депозита – 10 тыс. белорусских рублей. Количество предлагаемых банками депозитных программ в национальной валюте на 1 год составляет 69. Минимальная процентная ставка по вкладам на 1 год равна 0,5% годовых, максимальная – 13,04% годовых.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в белорусских рублях сроком на 1 год по состоянию на 29 августа 2017 года
№
Банк
Программа
Процентная ставка
Условия депозитного вклада
1
Цептер Банк
Цептер Соната
13,04%
Мин. сумма: 100 бел. рублей
Выплата процентов: капитализация
Возможность пополнения: да
Возможность частичного снятия: нет
2
Франсабанк
Верный расчет безотзывный
12%
Мин. сумма: 100 бел. рублей
Выплата процентов: капитализация, ежемесячно
Возможность пополнения: да
Возможность частичного снятия: нет
3
Белгазпромбанк
На год безотзывный – доходный
11,5%
Мин. сумма: 500 бел. рублей
Выплата процентов: капитализация
Возможность пополнения: нет
Возможность частичного снятия: нет
4
Идея Банк
Особенный безотзывной
11,5%
Мин. сумма: 20 бел. рублей
Выплата процентов: капитализация
Возможность пополнения: нет
Возможность частичного снятия: нет
5
Банк Решение
Формула успеха
11,4%
Мин. сумма: 20 бел. рублей
Выплата процентов: капитализация
Возможность пополнения: да
Возможность частичного снятия: нет
6
Банк Москва–Минск
Капитальный
11%
Мин. сумма: 20 бел. рублей
Выплата процентов: капитализация, ежемесячно
Возможность пополнения: да
Возможность частичного снятия: нет
7
Альфа–Банк
Альфа-Комфорт
11%
Мин. сумма: 50 бел. рублей
Выплата процентов: в конце срока
Возможность пополнения: нет
Возможность частичного снятия: нет
8
МТБанк
МТБелки online (безотзывной)
10,5%
Мин. сумма: 50 бел. рублей
Выплата процентов: капитализация
Возможность пополнения: да
Возможность частичного снятия: нет
9
Банк БелВЭБ
Выдатны
10,5%
Мин. сумма: 100 бел. рублей
Выплата процентов: ежемесячно
Возможность пополнения: да
Возможность частичного снятия: нет
10
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей безотзывный
10%
Мин. сумма: 20 бел. рублей
Выплата процентов: ежемесячно
Возможность пополнения: нет
Возможность частичного снятия: нет
Таким образом, самый доступный депозит для физических лиц в национальной валюте на 1 год предлагает Цептер Банк. Процент по депозитной программе «Цептер Соната» составляет 13,04% годовых.
Рейтинг депозитов составлен на основе банковских продуктов 10 крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Ознакомиться с полным рейтингом депозитных программ можно на сайте
. http://www.bankchart.by
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В качестве основного критерия составления рейтинга ТОП-10 лучших банковских депозитов был использован размер процентной ставки.
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