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В каком банке выгоднее открыть депозит в белорусских рублях

11.09.2017 10:36 — Новости Экономики | БДГ  
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В качестве основного критерия составления рейтинга ТОП-10 лучших банковских депозитов был использован размер процентной ставки. 

В рейтинге были учтены банковские программы, которые соответствуют таким условиям: валюта вклада – белорусский рубль, срок – 1 год, выплата процентов - любая, сумма депозита – 10 тыс. белорусских рублей. Количество предлагаемых банками депозитных программ в национальной валюте на 1 год составляет 69. Минимальная процентная ставка по вкладам на 1 год равна 0,5% годовых, максимальная – 13,04% годовых.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в белорусских рублях сроком на 1 год по состоянию на 29 августа 2017 года

Банк

Программа

Процентная ставка

Условия депозитного вклада

1

Цептер Банк

Цептер Соната

13,04%

Мин. сумма: 100 бел. рублей

Выплата процентов: капитализация

Возможность пополнения: да

Возможность частичного снятия: нет

2

Франсабанк

Верный расчет безотзывный

12%

Мин. сумма: 100 бел. рублей

Выплата процентов: капитализация, ежемесячно

Возможность пополнения: да

Возможность частичного снятия: нет

3

Белгазпромбанк

На год безотзывный – доходный

11,5%

Мин. сумма: 500 бел. рублей

Выплата процентов: капитализация

Возможность пополнения: нет

Возможность частичного снятия: нет

4

Идея Банк

Особенный безотзывной

11,5%

Мин. сумма: 20 бел. рублей

Выплата процентов: капитализация

Возможность пополнения: нет

Возможность частичного снятия: нет

5

Банк Решение

Формула успеха

11,4%

Мин. сумма: 20 бел. рублей

Выплата процентов: капитализация

Возможность пополнения: да

Возможность частичного снятия: нет

6

Банк Москва–Минск

Капитальный

11%

Мин. сумма: 20 бел. рублей

Выплата процентов: капитализация, ежемесячно

Возможность пополнения: да

Возможность частичного снятия: нет

7

Альфа–Банк

Альфа-Комфорт

11%

Мин. сумма: 50 бел. рублей

Выплата процентов: в конце срока

Возможность пополнения: нет

Возможность частичного снятия: нет

8

МТБанк

МТБелки online (безотзывной)

10,5%

Мин. сумма: 50 бел. рублей

Выплата процентов: капитализация

Возможность пополнения: да

Возможность частичного снятия: нет

9

Банк БелВЭБ

Выдатны

10,5%

Мин. сумма: 100 бел. рублей

Выплата процентов: ежемесячно

Возможность пополнения: да

Возможность частичного снятия: нет

10

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей безотзывный

10%

Мин. сумма: 20 бел. рублей

Выплата процентов: ежемесячно

Возможность пополнения: нет

Возможность частичного снятия: нет

Таким образом, самый доступный депозит для физических лиц в национальной валюте на 1 год предлагает Цептер Банк. Процент по депозитной программе «Цептер Соната» составляет 13,04% годовых.

Рейтинг депозитов составлен на основе банковских продуктов 10 крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Ознакомиться с полным рейтингом депозитных программ можно на сайте http://www.bankchart.by.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В качестве основного критерия составления рейтинга ТОП-10 лучших банковских депозитов был использован размер процентной ставки. 

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