В каком банке выгоднее открыть депозит в белорусских рублях

В качестве основного критерия составления рейтинга ТОП-10 лучших банковских депозитов был использован размер процентной ставки.

В рейтинге были учтены банковские программы, которые соответствуют таким условиям: валюта вклада – белорусский рубль, срок – 1 год, выплата процентов - любая, сумма депозита – 10 тыс. белорусских рублей. Количество предлагаемых банками депозитных программ в национальной валюте на 1 год составляет 69. Минимальная процентная ставка по вкладам на 1 год равна 0,5% годовых, максимальная – 13,04% годовых.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в белорусских рублях сроком на 1 год по состоянию на 29 августа 2017 года

№ Банк Программа Процентная ставка Условия депозитного вклада 1 Цептер Банк Цептер Соната 13,04% Мин. сумма: 100 бел. рублей Выплата процентов: капитализация Возможность пополнения: да Возможность частичного снятия: нет 2 Франсабанк Верный расчет безотзывный 12% Мин. сумма: 100 бел. рублей Выплата процентов: капитализация, ежемесячно Возможность пополнения: да Возможность частичного снятия: нет 3 Белгазпромбанк На год безотзывный – доходный 11,5% Мин. сумма: 500 бел. рублей Выплата процентов: капитализация Возможность пополнения: нет Возможность частичного снятия: нет 4 Идея Банк Особенный безотзывной 11,5% Мин. сумма: 20 бел. рублей Выплата процентов: капитализация Возможность пополнения: нет Возможность частичного снятия: нет 5 Банк Решение Формула успеха 11,4% Мин. сумма: 20 бел. рублей Выплата процентов: капитализация Возможность пополнения: да Возможность частичного снятия: нет 6 Банк Москва–Минск Капитальный 11% Мин. сумма: 20 бел. рублей Выплата процентов: капитализация, ежемесячно Возможность пополнения: да Возможность частичного снятия: нет 7 Альфа–Банк Альфа-Комфорт 11% Мин. сумма: 50 бел. рублей Выплата процентов: в конце срока Возможность пополнения: нет Возможность частичного снятия: нет 8 МТБанк МТБелки online (безотзывной) 10,5% Мин. сумма: 50 бел. рублей Выплата процентов: капитализация Возможность пополнения: да Возможность частичного снятия: нет 9 Банк БелВЭБ Выдатны 10,5% Мин. сумма: 100 бел. рублей Выплата процентов: ежемесячно Возможность пополнения: да Возможность частичного снятия: нет 10 Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей безотзывный 10% Мин. сумма: 20 бел. рублей Выплата процентов: ежемесячно Возможность пополнения: нет Возможность частичного снятия: нет

Таким образом, самый доступный депозит для физических лиц в национальной валюте на 1 год предлагает Цептер Банк. Процент по депозитной программе «Цептер Соната» составляет 13,04% годовых.