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ЕАБР: Нацбанку следует быть аккуратнее со снижением ставки рефинансирования

11.09.2017 12:47 — Новости Экономики | БДГ  
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В Беларуси сохраняются инфляционные ожидания, и, с учетом планируемого повышения тарифов, так быстро снижать ставку рефинансирования не следует.

«С учетом сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, планируемого повышения тарифов и восстановления потребительского спроса для поддержания в среднесрочной перспективе инфляции в рамках целевого ориентира ожидается некоторая пауза со стороны НБ в дальнейшем снижении ставки рефинансирования», – говорится в регулярном макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Руководство банка считает, что в Беларуси до конца 2017 года сохранится тенденция к росту ВВП, и по итогам года экономика страны покажет рост в 1,4%. Это произойдет благодаря восстановлению производства нефтепродуктов после спада в минувшем году, когда РФ снизила поставки нефти в республику.

В то же время в ЕАБР отмечают, что АПК Беларуси в июле усилилась рецессия и произошел спад в сельском хозяйстве – 14,5% в годовом выражении против 3,4% в июне.

По мнению банка, это произошло из-за смещения сроков уборочных работ по причине погодных условий. Однако «с учетом низкой базы предыдущего года в августе ожидается возвращение динамики сельского хозяйства в область положительных значений».

Напомним, Нацбанк с 13 сентября 2017 года в очередной раз снижает ставку рефинансирования с 12% годовых до 11,5% годовых. Это будет уже шестым понижением с начала года (с 17% годовых, установленной  с 18 января 2017 года).

Напомним, что ранее в Нацбанке не исключали снижения ставки рефинансирования к концу этого года до 14-16%, а также  обещали сохранить в 2017 году взвешенную денежно-кредитную политику, и ставили себе целью снизить инфляцию до однозначного показателя в не более 9%.

 
 
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В Беларуси сохраняются инфляционные ожидания, и, с учетом планируемого повышения тарифов, так быстро снижать ставку рефинансирования не следует.

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