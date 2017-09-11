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ЕАБР: Нацбанку следует быть аккуратнее со снижением ставки рефинансирования
11.09.2017 12:47 — Новости Экономики | БДГ
В Беларуси сохраняются инфляционные ожидания, и, с учетом планируемого повышения тарифов, так быстро снижать ставку рефинансирования не следует.
«С учетом сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, планируемого повышения тарифов и восстановления потребительского спроса для поддержания в среднесрочной перспективе инфляции в рамках целевого ориентира ожидается некоторая пауза со стороны НБ в дальнейшем снижении ставки рефинансирования», – говорится в регулярном макроэкономическом обзоре ЕАБР.
Руководство банка считает, что в Беларуси до конца 2017 года сохранится тенденция к росту ВВП, и по итогам года экономика страны покажет рост в 1,4%. Это произойдет благодаря восстановлению производства нефтепродуктов после спада в минувшем году, когда РФ снизила поставки нефти в республику.
В то же время в ЕАБР отмечают, что АПК Беларуси в июле усилилась рецессия и произошел спад в сельском хозяйстве – 14,5% в годовом выражении против 3,4% в июне.
По мнению банка, это произошло из-за смещения сроков уборочных работ по причине погодных условий. Однако «с учетом низкой базы предыдущего года в августе ожидается возвращение динамики сельского хозяйства в область положительных значений».
Напомним, Нацбанк с 13 сентября 2017 года в очередной раз
Напомним, что ранее в Нацбанке не исключали
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В Беларуси сохраняются инфляционные ожидания, и, с учетом планируемого повышения тарифов, так быстро снижать ставку рефинансирования не следует.
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