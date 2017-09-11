Структуры сына генпрокурора России поддержат закрытие мотосезона в Минске

Структуры, связанные со старшим сыном генпрокурора России Артемом Чайкой, значатся в числе партнеров и спонсоров закрытия мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2017, которое пройдет в белорусской столице в ближайшую субботу. Это следует из афиши мероприятия.





В частности, партнерами мероприятия являются Pomegranate Wellness Spa Hotel и Potidea Palace Hotel — эта два отеля на греческом полуострове Халкидики. В 2014—2015 годах, по данным « Новой газеты », которая ссылается на выписку из греческой базы документов, гостиницы приобрели Артем Чайка и Ольга Лопатина, бывшая жена заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина. Недалеко от обоих отелей расположены и частные дома Лопатиной и Чайки — с участка сына генерального прокурора открывается отличный вид на море и на Святую гору Афон, которую часто любит посещать его отец.

В документах Артем Чайка указал, что является резидентом Швейцарии, где у него есть право на проживание. Сын генпрокурора мог получить это право в связи с тем, что у него имеются активы в этой стране. К примеру, по данным местного реестра недвижимости, в 2014 году Артем Чайка приобрел дом в деревушке Фоне, недалеко от Женевского озера. Стоимость этой недвижимости составляет 2,8 млн швейцарских франков.

Еще одна структура из афиши закрытия мотосезона в Минске, которая связана с Артемом Чайкой — это группа «Ташир». Ее основателем является Самвел Карапетян. В прошлом году стало известно, что он вместе с сыном генпрокурора Юрия Чайки Артемом строит крупный торговый центр под Москвой. По словам Карапетяна , Чайка участвует в проекте землей.

Впрочем, появление структур Чайки среди партнером минского байк-слета не является неожиданным. Во-первых, ранее он уже участвовал в подобным мероприятиях в Минске. Более существенен другой факт — Артем Чайка возглавляет клуб H.O.G. Iron Birds, который является одним из организаторов закрытия мотосезона. Он поддерживает дружеские отношения с сыном президента Беларуси Виктором Лукашенко, который также увлекается мотоциклами.



Артем Чайка (в очках) в компании Виктора Лукашенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В этом году парад байкеров в честь закрытия мотосезона будет самым масштабным и соберет в Минске тысячи мотоциклистов из 15 стран — от ближнего зарубежья и до Саудовской Аравии. Всего в программе больше пятнадцати мероприятий — от мотоциклетного дрифта до выставки специально переделанных и уникальных байков. Организаторы сообщают, что на территории стран СНГ такого шоу еще не проводилось. Вечером для владельцев мотоциклов Harley-Davidson и их друзей состоится вечеринка в Falcon Club. В программе значится концерт шотландской рок-группы Nazareth, Президентского оркестра Беларуси с трибьют-проектом группы «Кино» и J:морс. Впрочем, на него могут попасть и все желающие, благо часть билетов появилась в продаже.

По информации TUT.BY, в Минске Артем Чайка будет совмещать приятное с полезным. В пятницу, 15 сентября, он примет участие в ассамблее Международного конгресса промышленников и предпринимателей. Планируется, что Чайка возглавит это объединение. От белорусской стороны ожидается выступление вице-премьера Владимира Семашко.