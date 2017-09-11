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Структуры сына генпрокурора России поддержат закрытие мотосезона в Минске
11.09.2017 14:30 — Новости Экономики | Tut.by
Структуры, связанные со старшим сыном генпрокурора России Артемом Чайкой, значатся в числе партнеров и спонсоров закрытия мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2017, которое пройдет в белорусской столице в ближайшую субботу. Это следует из афиши мероприятия.
В частности, партнерами мероприятия являются Pomegranate Wellness Spa Hotel и Potidea Palace Hotel — эта два отеля на греческом полуострове Халкидики. В 2014—2015 годах, по данным «
В документах Артем Чайка указал, что является резидентом Швейцарии, где у него есть право на проживание. Сын генпрокурора мог получить это право в связи с тем, что у него имеются активы в этой стране. К примеру, по данным местного реестра недвижимости, в 2014 году Артем Чайка приобрел дом в деревушке Фоне, недалеко от Женевского озера. Стоимость этой недвижимости составляет 2,8 млн швейцарских франков.
Еще одна структура из афиши закрытия мотосезона в Минске, которая связана с Артемом Чайкой — это группа «Ташир». Ее основателем является Самвел Карапетян. В прошлом году стало известно, что он вместе с сыном генпрокурора Юрия Чайки Артемом строит крупный торговый центр под Москвой. По
Впрочем, появление структур Чайки среди партнером минского байк-слета не является неожиданным. Во-первых, ранее он
В этом году
По информации TUT.BY, в Минске Артем Чайка будет совмещать приятное с полезным. В пятницу, 15 сентября, он примет участие в ассамблее Международного конгресса промышленников и предпринимателей. Планируется, что Чайка возглавит это объединение. От белорусской стороны ожидается выступление вице-премьера Владимира Семашко.
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Компании связанные со старшим сыном генпрокурора России Артемом Чайкой значатся в числе партнеров и спонсоров закрытия мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2017, которое пройдет в...
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