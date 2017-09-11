Активисты заявляют о массовом выходе из социал-демократической партии

Более 100 членов Белорусской социал-демократической партии (Грамада) решили покинуть партию в знак протеста против отношения руководства, сообщил TUT.BY активист Олег Шабетник.

— В партии подавляется активность. Руководство не дает работать с населением, с людьми. Любая инициатива на президиуме пресекается. С чем это связано, непонятно, — сказал Шабетник.

Заявления на выход 28 членов партии написали в воскресенье, когда собрались в Речице, чтобы обсудить ситуацию. Помимо собравшихся, по словам Шабетника, к выходу из партии присоединились активисты, проживающие по всей Гомельской области, — это 68 членов БСДП. Также покинули ряды БСДП многие партийцы из Витебской области и часть членов партии из Гродненской области.



Собрание членов БСДП в Речице

Фото: из личного архива членов БСДП

На собрании члены партии пришли к выводу, что «в стане социал-демократов очень долго царит нездоровая атмосфера».

— Мы очень активно работаем с населением, и накануне выборов в местные Советы депутатов хотели зарегистрировать Речицкую районную организацию БСДП, чтобы от нее выдвигать кандидатов в депутаты. Но руководство партии не считает, что нам нужна регистрация и трижды нам в ней отказывало. Очередной отказ стал последней каплей, — рассказал Шабетник. — Мы хотим работать с обществом, хотим работать на выборах. Но нашу активность руководство не жалует. С чем это связано, мы не понимаем. Но выдвигать своих кандидатов, даже уже беспартийных, на местные выборы мы все равно планируем.

Раскол в партии социал-демократов, в которой на сегодня насчитывается 1200 человек, назревал давно. Многие члены партии высказывали свое недовольство руководителем Ириной Вешторд. На последнее заседание ЦК, где должны были рассматривать вопрос исключения из партии человека, который активно сотрудничал с кампанией «Говори правду», некоторые активисты пришли с плакатами «Банду гэць!», «Пераможам Вештард — пераможам Лукашенко!».

Сотрудничество членов партии с другой политической кампанией руководитель БСДП посчитала неправильным. И привела в пример Татьяну Короткевич, которая в кандидаты в президенты выдвигалась от кампании «Говори правду», будучи членом партии «Грамада».

«В свое время я высказала, скажем мягко, удивление, что Татьяна Короткевич идет в президенты не от нашей партии, не с согласия съезда, а выдвигается от кампании „Говори правду“. В конце концов, это грубое нарушение устава партии. Ну и весь хурал начался именно с этого момента. Некоторые хотели, чтобы партия работала исключительно на Короткевич, на ее президентские амбиции. Я считаю, что это неправильно. У нас были люди, которые открыто работали в компании „Говори правду!“. Но при этом они являлись членами нашей партии! Я считаю, что это неправильно. А Короткевич, когда подавала документы в Центризбирком, вообще не указала, что состоит в нашей партии. Мы расценили этот факт как уход из партии», — объясняла Вешторд.





Про нынешнее заявление активистов о массовом выходе из партии руководитель БСДП говорит, что ничего не слышала и никаких документов не получала.

— Мне ніхто аб гэтым не паведамляў, ні па тэлефоне, ніяк. Афіцыйна дакументы прыходзяць у Брэсцкую вобласць, бо там у нас юрыдычны адрас. І звычайна людзі з рэгіёнаў усе дакументы скануюць і прысылаюць аператыўна мне. У гэтым выпадку я ніякіх паведамленняў не атрымлівала і каментаваць не магу, — сказал TUT.BY Ирина Вешторд.

Глава партии утверждает, что все обвинения активистов в подавлении активности не имеют под собой никакого обоснования.

— У працу, якую людзі вядуць у рэгіёнах, я зусім не умешваюся. Я і ўсё астатняе кіраўніцтва партыі можам толькі дзякуй сказаць за тое, што людзі вядуць працу. Я нават не ведаю выпадкаў, каб людзей за арганізаваную працу з насельніцтвам неяк ганьбілі ці прыціскалі, рабілі адмоўныя высновы. Іншая справа, што не зарэгістравалі Рэчыцкую раённую арганізацыю. Любы сход у нашай партыі абавязкова прызначаецца нейкім органам: райкамам, абкамам ці прэзідыумам. Калі ніхто не прызначыў, а вы самастойна сабраліся і правялі сход, ніякай падставы для таго, каб вас рэгістраваць, няма. А калі гэта зрабіць, то гэта парушэнне статута партыі, — пояснила руководитель БСДП.