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Граждане Беларуси – снова чистые продавцы валюты

11.09.2017 16:50 — Новости Экономики | БДГ  
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Продажа наличной валюты белорусскими гражданами в августе выросла на 8,1% по сравнению с июлем – до 676,7 млн долларов.

Согласно данным пресс-службы Нацбанка, покупка наличной валюты в августе также выросла – на 3,3% по сравнению с прошлым месяцем и составила сумму 478,6 млн долларов.

Отметим, что продажа валюты белорусами превосходит покупку уже 19 месяцев подряд. В августе нынешнего года продажа наличных повысилась до 198 млн долларов, что равно 21,8%.

С января по август 2017 года граждане республики купили 3,075 млрд долларов, а продали – 4,780 млрд долларов. С учетом безналичных операций чистая продажа составляет 1,391 млрд долларов.

Что касается юридических лиц (субъектов хозяйствования), то они за последних 8 месяцев приобрели 12,168 млрд долларов, а продали – 11,924 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Продажа наличной валюты белорусскими гражданами в августе выросла на 8,1% по сравнению с июлем – до 676,7 млн долларов.

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