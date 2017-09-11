А-100 построит «космос»

Минск наполняется новыми архитектурными решениями. Так, в Новой Боровой «А-100 Девелопмент» строит необычный детский сад, на этот раз по уникальному космически-футуристичному проекту.

При его создании будут использоваться самые современные технологии, на потолках групп появится звездное небо (прототипом послужат снимки НАСА), а само здание благодаря использованию инновационных материалов будет выглядеть, как гость из будущего. Дизайн графики для интерьеров разработала чешская дизайн-студия «OH!».

Это уже второе детское дошкольное учреждение, которое появится в Новой Боровой. Первый детский сад планируется открыть уже в декабре. Но, не дожидаясь окончания этого строительства, компания «А-100 Девелопмент» уже начала возведение нового садика, который будет завершен в 2018 году.

«Несмотря на то, что в обоих садиках будет применяться много схожих удачных решений – например, двухэтажные группы и оборудованные экспозиции для выставки работ малышей, по концепции они абсолютно разные. Если первый это Земля (деревянная отделка, изображения животных на стенах и т.д.), то второй – это Космос. Но, при этом, не холодный и бесчувственный, а теплый, «домашний». В общем, космос – наш, обжитой!», - рассказывает директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Екатерина Лапушинская.

Снаружи здание будет выглядеть совершенно нестандартно: у него будет темно-серый фасад, который украсит вертикальное озеленение. А центральная часть и вовсе будет выполнена из зеркальных панелей, в которых будет отражаться весь район. Тем самым архитекторы философично подчеркивают, что все взрослые поступки находят свое отражение в детях. Новый садик построят рядом с сохраненным при строительстве района сквером со взрослыми хвойными деревьями.

Посетителей детского сада сразу на входе встретит огромный космический корабль. Это будет создавать ощущение, что вы зашли не в садик, а попали на космическую станцию. В корабле будет скрываться лестница, по которой юные хозяева смогут подняться на второй этаж. Их родителям придется воспользоваться обычной, некосмической лестницей. Лампы освещения в холле будут выполнены в виде планет Солнечной системы.

Каждая группа обзаведется своим названием – естественно, космическим. В интерьерах космические мотивы фигурируют и в серьезном, и в шутливом исполнении. К примеру, в группах будут стеклянные входные двери с необычным эффектом – подошедшие к ним дети будут выглядеть как маленькие добрые инопланетяне. В самих группах появятся интерактивные игровые панели и, обязательно – звездное небо на потолке. Так что во время «тихого часа» дети смогут наслаждаться видом созвездий. Причем точной их копией: дизайнеры пользовались фотографиями НАСА при оформлении помещений. Кстати, в продолжение космической тематики окна в некоторых помещениях будут выполнены в виде иллюминаторов.

Мебель для этого детского сада, как и для первого построенного в Новой Боровой, будет изготовлена по спецзаказу. Ее дизайн уже разработан и образцы проходят сертификацию. Помимо эстетичного внешнего вида при проектировании мебели большое внимание уделяется функциональности и безопасности.

И о приземленном: в детском саде будет 8 групп разных возрастов. Всего его смогут посещать 150 детей.

Детские сады в Новой Боровой являются образцом того, что даже стандартные и привычные социальные объекты могут иметь яркий архитектурный облик и быть по-настоящему дружелюбными к детям. Разработкой эскиза проекта занималась студия Level 80, строительный проект - ОДО «Проектинжстрой», заказчик проекта - ООО «Астодевелопмент».