Лукашенко улетел в Индию

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник вылетел в Нью-Дели. Как сообщает пресс-служба главы государства, официальный визит в Индию пройдет 11-12 сентября.

Во вторник Александр Лукашенко в Нью-Дели проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством Индии, в том числе с президентом Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди. Будет обсуждаться развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме.

Планируется обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.

Накануне приезда главы государства в столице Индии состоялся бизнес-форум.

По данным Белстата, белорусский экспорт в Индию по итогам прошлого года составил 272,5 млн долларов (минус 14% к уровню 2015 года), импорт вырос на 4,4%, до 134,1 млн долларов.