Проект стратегии развития предпринимательства: больше свободы, оптимизация господдержки

Проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года «Беларусь — страна успешного предпринимательства» предусматривает повышение экономической свободы, совершенствование отношений собственности и форм господдержки предпринимателей. Проект запланированного к принятию правительством документа размещен на сайте Республиканской конфедерации предпринимательства.

Отмечается, что результатом реализации стратегии должен стать рост доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50% против имеющихся по итогам прошлого года 27,5%.

При этом основными причинами, сдерживающими развитие малого бизнеса, разработчики считают недостаточно четкое определение понятия субъектов малого и среднего предпринимательства в законодательстве, нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, отсутствие надлежащей оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов на условия осуществления предпринимательской деятельности, фактическое неравенство форм собственности, необоснованное вмешательство в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса со стороны государственных органов, монополизм со стороны крупных государственных организаций и неразвитость институциональных условий ведения бизнеса.

Целью стратегии провозглашается формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.

Проект документа предполагает сокращение государственного регулирования и повышение степени экономической свободы в Беларуси. В частности, планируется изменить критерии отнесения бизнеса к малому и среднему, создать единый общедоступный электронный реестр административных процедур, ограничить круг лицензируемых видов деятельности только деятельностью, непосредственно влияющей на национальную безопасность, общественный порядок, защиту прав и свобод, нравственность, здоровье населения и охрану окружающей среды.

Кроме того, запланировано введение механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разработка упрощенных регламентов открытия и функционирования субъектов малого предпринимательства с введением элементов добровольного декларирования безопасности, принятие закона «О саморегулируемых организациях».

Предполагается внесение в уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях изменений, направленных на снижение уровня ответственности, ее соответствие размеру причиненного ущерба и степени общественной опасности со стороны предпринимателей.

Также предлагается ряд мер для формирования конкурентной среды и обеспечения равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности. В рамках реализации стратегии декларируется обеспечение гарантий добросовестным приобретателям имущества, запрет незаконной конфискации имущества у добросовестных приобретателей и инвесторов.

Проект предусматривает упрощение процедуры и сокращение сроков передачи бизнесу неиспользуемых объектов госимущества, развитие государственно-частного партнерства с четким распределением рисков между государственным и частными партнерами, а также законодательное определение порядка и условий национализации.

Кроме того, ряд положений направлен на формирование рациональной фискальной политики, упрощение учета и отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам предлагается поэтапное увеличение объемов средств, направляемых на финансирование мероприятий по поддержке МСП, до 1% от собственных доходов консолидированных бюджетов областей и Минска.

Банку развития предлагается начать принимать программы долгосрочного инвестиционного финансирования для малого бизнеса путем предоставления ресурсов банкам-партнерам.

Проект стратегии содержит и ряд мер, направленных на стимулирование экспортной деятельности, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, бизнес-образования и формирование позитивного образа предпринимателя в обществе.