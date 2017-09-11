Назгуль Толомушова недавно покинула пост директора республиканского унитарного предприятия «Отель Минск». Данную информацию TUT.BY подтвердили в самой гостинице.



Фото: «Аят-пресс»

«Она покинула пост по соглашению сторон. Нечасто бывала на работе, проводя много времени в отгулах и больничных», — сказали информированные собеседники.

Исполняющим обязанности руководителя «Отеля Минск» стал замдиректора Виктор Кучинский, более известный как экс-помощник президента Беларуси.

Назгуль Толомушова возглавила «Отель Минск», который входит в состав Управления делами президента Беларуси, в октябре 2016 года.

Толомушова — жена обосновавшегося в 2010 году в Беларуси бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. С тех пор он является гражданином Беларуси и потому считает невозможной свою экстрадицию в Бишкек, как требует нынешняя власть Кыргызстана.

По словам Толомушовой, они вместе с Бакиевым живут с 1995 года. Бывший президент Кыргызстана значительно старше своей второй супруги.

В марте 2017 года Бакиев в интервью Радио «Свобода» признался, что ему и семье выделили участок в 15 соток недалеко от «Минск-Арены». В течение 5 лет строил там дом, а до этого жил в резиденции Александра Лукашенко в Дроздах и платил за коммунальные услуги, свет, воду. «Мы на шее у белорусского государства не сидим. И за тунеядство тоже не платим: жена работает», — добавил Бакиев.