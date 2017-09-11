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Жена Бакиева меньше года возглавляла отель "Минск"
11.09.2017 18:02 — Новости Экономики | Tut.by
Назгуль Толомушова недавно покинула пост директора республиканского унитарного предприятия «Отель Минск». Данную информацию TUT.BY подтвердили в самой гостинице.
«Она покинула пост по соглашению сторон. Нечасто бывала на работе, проводя много времени в отгулах и больничных», — сказали информированные собеседники.
Исполняющим обязанности руководителя «Отеля Минск» стал замдиректора Виктор Кучинский, более известный как экс-помощник президента Беларуси.
Назгуль Толомушова
Толомушова — жена обосновавшегося в 2010 году в Беларуси бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. С тех пор он является гражданином Беларуси и потому считает невозможной свою экстрадицию в Бишкек, как требует нынешняя власть Кыргызстана.
По словам Толомушовой, они вместе с Бакиевым живут с 1995 года. Бывший президент Кыргызстана значительно старше своей второй супруги.
В марте 2017 года Бакиев в интервью
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Исполняющим обязанности руководителя "Отеля Минск" стал замдиректора Виктор Кучинский, более известный как экс-помощник президента Беларуси.
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