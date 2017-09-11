Дефляция зафиксирована в Беларуси, цены за 8 месяцев выросли на 2,5%

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Дефляция в Беларуси в августе текущего года составила 0,8%, за восемь месяцев цены выросли на 2,5%, сообщил Национальный статистический комитет.



© Sputnik/ Алексей Сазонов Хлеб и молочные продукты: за что белорусы стали платить больше

На текущий год Совмин поставил целью выйти на уровень инфляции в 9%. Затем было заявлено что она по итогам года может не превысить 7%.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе по сравнению с июлем составил 99,2%, с декабрем 2016 года – 102,5%", – говорится в сообщении Белстата.

По данным ведомства, цены на продовольствие в августе по сравнению с июлем снизились на 1,9%, а с начала текущего года увеличились на 1,5%. Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,3%, с начала года – на 1,7%. Рост тарифов на услуги в августе составил 0,04%, с начала года – на 5,8%.