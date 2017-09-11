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Адвокат пропавшего в Гомеле украинца встретился с ним в СИЗО в Краснодаре
11.09.2017 20:36 — Новости Экономики | Tut.by
Адвокат пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба Андрей Сабинин смог пообщаться с ним в СИЗО № 5 в Краснодаре. Об этом адвокат Гриба сообщил у себя на странице в
Напомним, о местонахождении пропавшего в Беларуси украинца ничего не было известно две недели. На прошлой неделе МИД Украины сообщил, что Павел находится в изоляторе Краснодара.
По словам адвоката Сабинина, задержанный чувствует себя нормально, но необходимых лекарств не получает. Как ранее сообщала
Адвокат также сообщил, что со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди.
Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России. Родственники Гриба подозревают ФСБ России в операции по вывозу его из Беларуси.
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Статью, по которой Павла Гриба задержали, адвокат не называет из-за подписки о неразглашении.
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