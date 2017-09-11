﻿ Адвокат пропавшего в Гомеле украинца встретился с ним в СИЗО в Краснодаре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокат пропавшего в Гомеле украинца встретился с ним в СИЗО в Краснодаре

11.09.2017 20:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Адвокат пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба Андрей Сабинин смог пообщаться с ним в СИЗО № 5 в Краснодаре. Об этом адвокат Гриба сообщил у себя на странице в Фейсбуке.

Напомним, о местонахождении пропавшего в Беларуси украинца ничего не было известно две недели. На прошлой неделе МИД Украины сообщил, что Павел находится в изоляторе Краснодара.

По словам адвоката Сабинина, задержанный чувствует себя нормально, но необходимых лекарств не получает. Как ранее сообщала сестра украинца Ольга Гриб, Павел страдает тяжелым заболеванием, связанным с патологией нарушения кровообеспечения внутренних органов и ему нужна постоянная медицинская помощь.

Адвокат также сообщил, что со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди.

Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России. Родственники Гриба подозревают ФСБ России в операции по вывозу его из Беларуси.

7 сентября МИД Украины сообщил, что Павел Гриб находится в СИЗО ФСБ в Краснодаре.

Белорусские власти на прошлой неделе собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца после завершения проверки. Но позже МВД Беларуси сообщило, что не задерживало Гриба.

Киев заявил Москве «решительный протест» из-за задержания Павла Гриба. Украинский МИД поребовал от российской стороны «безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному гражданину Украины Павлу Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причин и обстоятельств его задержания, условий содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину».

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 138
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Статью, по которой Павла Гриба задержали, адвокат не называет из-за подписки о неразглашении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Фирма Русака, которого хвалил Лукашенко, дошла до банкротства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика