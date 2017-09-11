Адвокат пропавшего в Гомеле украинца встретился с ним в СИЗО в Краснодаре

Адвокат пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба Андрей Сабинин смог пообщаться с ним в СИЗО № 5 в Краснодаре. Об этом адвокат Гриба сообщил у себя на странице в Фейсбуке .

Напомним, о местонахождении пропавшего в Беларуси украинца ничего не было известно две недели. На прошлой неделе МИД Украины сообщил, что Павел находится в изоляторе Краснодара.

По словам адвоката Сабинина, задержанный чувствует себя нормально, но необходимых лекарств не получает. Как ранее сообщала сестра украинца Ольга Гриб, Павел страдает тяжелым заболеванием, связанным с патологией нарушения кровообеспечения внутренних органов и ему нужна постоянная медицинская помощь.

Адвокат также сообщил, что со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди.

Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России. Родственники Гриба подозревают ФСБ России в операции по вывозу его из Беларуси.

7 сентября МИД Украины сообщил , что Павел Гриб находится в СИЗО ФСБ в Краснодаре.

Белорусские власти на прошлой неделе собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца после завершения проверки. Но позже МВД Беларуси сообщило , что не задерживало Гриба.

Киев заявил Москве «решительный протест» из-за задержания Павла Гриба. Украинский МИД поребовал от российской стороны «безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному гражданину Украины Павлу Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причин и обстоятельств его задержания, условий содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину».