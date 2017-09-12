Брестский бытхим планирует запустить цех по выпуску аэрозольной продукции после 4-х лет простоя

Некогда успешное предприятие — Брестский завод бытовой химии — уже более 10 лет испытывает трудности. С 30 ноября 2016 года Экономический суд Брестской области огласил постановление о санации завода. Ситуация там все еще сложная. Однако, как рассказал антикризисный управляющий Денис Плетенев, она постепенно движется в сторону улучшения. В ближайшее время на предприятии планируется запустить цех аэрозольной продукции, который 4 года как не работал, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Внутренние резервы предприятия

В последнее время завод «держится» только за счет цеха по выпуску синтетических моющих средств. Здесь производятся различные чистящие и стиральные порошки, пасты, мыло, отбеливатели, моющие средства для посуды и т.п. В ближайшее время завод готовится запустить еще один цех по выпуску аэрозольной продукции: лаки для волос, пены для бритья, освежители воздуха, репелленты…

— Все готово к запуску цеха. Ждем, когда пройдут поверочные мероприятия. Соответствующие организации должны подтвердить исправность противопожарной системы, водопровода, наладку оборудования и т.д. Когда все будет проверено и одобрено, приступим к пробному запуску цеха аэрозольной продукции, — говорит помощник руководителя, главный специалист по качеству ОАО «Брестский завод бытовой химии» Николай Шульган.

На вопрос, где удалось найти средства на запуск цеха, антикризисный управляющий ответил коротко: «За счет внутренних резервов предприятия».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Штат — сократился, линейка производства — ширится

Денис Плетенев не скрывает, предприятие еще переживает тяжелые времена: «Завод 4 года не работал, потом работал с перебоями. Затем началась санация. Чудес не бывает! Из ничего ничего не рождается».

Штат сотрудников сократился вдвое. Не только из-за оптимизации. Многие уволились по собственному желанию.

— Сложно работать в условиях санации. Не каждый выдерживает. Сейчас на заводе работает 84 человека. Если раньше задолженность в выплате зарплаты достигала восьми месяцев, то сейчас мы сократили этот срок до двух, — говорит Денис Плетенев.

Наравне с увольнениями на заводе продолжают и прием на работу.

— Потихоньку расширяем управление сбыта и снабжения, лабораторию. Сейчас ищем специалиста-технолога. Если есть необходимость — увеличиваем штат, а где требуется оптимизация — сокращаем, — говорит замдиректора ОАО «Брестский завод бытовой химии» Артур Мирошник.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Решением экономического суда Брестской области от 30.11.2016 по делу № 59−3Б/2016 открытое акционерное общество «Брестский завод бытовой химии» (должник) признано экономически несостоятельным, в отношении него введена санация по 31.05.2018 года. Чтобы вывести предприятие на нормальную работу, как пояснил Денис Плетенев, выполняется весь план санации: частично модернизируется производство и увеличивается его объем, наращивается ассортимент, ведется работа над расширением рынка сбыта.

— С того времени, как завод находится в санации, на предприятии разработали и выпустили 2 новых вида моющих средств. Наготове еще 5 новинок бытовой и промышленной продукции, которые планируем к выпуску. Работаем над улучшением качества и упаковки нашего старого ассортимента, — говорит Артур Мирошник.

Сейчас завод производит до 100 наименований продукции. Цифра варьируется, поскольку все зависит от спроса и заказов. Но количество видов товаров намерены увеличить с учетом запуска второго цеха. Вся линейка завода в целом насчитывает до 270 наименований.

В приоритете белорусский рынок

Летом завод получил от Белорусской торгово-промышленной палаты сертификат собственного производства, который позволяет продвигать выпускаемую продукцию не только в Беларуси, но и за ее пределами, а также дает право на участие в тендерах. Пока же Брестский завод бытовой химии поставляет товар только на отечественный рынок и работает над тем, чтобы заполнить эту нишу.

— Конкуренция большая, она увеличивается. У нас есть сейчас сделки в России и в Казахстане. Но сначала мы хотим наполнить белорусский рынок. Зачем нам этот сектор оставлять конкурентам? Параллельно с отечественным рынком будем работать над выходом в страны постсоветского пространства, — говорит Артур Мирошник.

Олег Рончинский, владелец крупнейшего пакета акций ОАО «Брестский завод бытовой химии»:

— Находясь сейчас в санации, предприятие теряет некоторые возможности. С ним никто не подписывает договоров, не отвечает по обязательствам, даже поставка товара — и то является проблемой. И в этой ситуации нет реальной возможности у компании проводить самостоятельную экономическую политику.

С нынешней стратегией антикризисного управляющего у завода нет шансов выжить. Я считал, что для запуска выпуска аэрозольной продукции надо минимум 70 тыс. долларов. И мы летом-осенью 2016 года почти выходили на эти деньги. Был подготовлен план выхода из ситуации. Технология такова, что вы не сможете выйти без компании-посредника, которая «таскает каштаны из огня» (поговорка в американском бизнесе). Эта компания должна взять на себя продажу выпускаемого товара и закупку сырья, а акционерное общество — производство. Это старая и давно изученная мировая методика. Без этой компании-посредника ничего не выйдет, так как долги акционерного общества съедают все оборотные средства и невозможно построить график закупки на 3 месяца вперед (контрактация по баллонам должна быть за 3 месяца). У нас были на тот момент подписаны договоры на поставки сырья. А это контракция достаточно сложная. Потому что сырье здесь стоит дорого. Для того, чтобы получить дешевое сырье, надо делать предоплаты, чтобы вас знали на рынке, верили вам. А завод с приходом антикризисного управляющего сразу разорвал договор с компанией-проводником. И тут же получил проблемы в виде отсутствия оборотных средств и так далее. Нет оборотных средств — нет закупки. Нет закупки — нет товара. Нет товара — не из чего выплатить зарплату. А если выплатили зарплату — нет закупки. И это системное проседание, эдакая ловушка бедности, когда вы платите за предыдущие долги и наращиваете новые при том, что у вас сокращается производство.

Завод мог бы выжить. У него хорошая линия, достаточно редкое производство, востребованный продукт… Но не с той экономической политикой, которая ведется сейчас. Прогноз при таком раскладе ставлю печальный. Да не то, что заводу… Всей белорусской экономике. Если предприятие не получает госдотации, а является экономически самостоятельным, у него нулевой шанс выжить в союзе с Россией. Потому что неравные экономические условия убьют любое предприятие. Россия — основной клиент. А там структура себестоимости товара дешевле на 50%. Как тут конкурировать? В таких сложных условиях сейчас находится вся экономика Беларуси. Она умирающая. И не надо быть серьезным экспертом, чтобы это заметить.