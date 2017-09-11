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В Могилеве предпринимателей впервые за 10 лет обязали платить в президентский фонд

12.09.2017 10:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Прокурорские проверки в Могилеве выявили многочисленные нарушения законодательства об охране историко-культурного наследия. Например, предприниматели, арендующие помещения в старинных домах в исторической части города, не производят отчисления в фонд президента Беларуси по поддержке культуры и искусства.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Производить отчисления необходимо в соответствии с указом главы государства № 527 от 18 октября 2007 года и постановлением Минкультуры № 50 от 14 декабря 2007 года. Согласно этим документам, арендаторы должны платить государству 5% от прибыли после уплаты общих платежей.

Несмотря на то, что документы приняты без малого десять лет назад, арендаторам о них ничего не было известно, и местные власти, как утверждали предприниматели, никогда ничего о них не говорили. Чтобы довести соответствующую информацию до арендаторов, 11 сентября в Могилевском горисполкоме прошло собрание, организованное городским управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи. В нем приняли участие порядка 50 арендаторов. Как заявила на встрече начальник управления Инна Короткевич, были также приглашены представители прокуратуры и налоговой инспекции, однако они не явились.

Пришедшие арендаторы поначалу достаточно резко реагировали на сообщение о необходимости платить еще больше за нахождение их магазинов, кафе и офисов в историческом центре города.

— Никто нас не предупреждал, что мы должны платить по документам, изданным в 2007 году. Где вы были до этого, почему не информировали? — возмущенно спрашивали участники встречи. Они также отмечали, что все ремонты в зданиях, где арендуются помещения, делаются за их счет, и никто им не помогает.

В свою очередь начальник управления подчеркивала, что незнание закона не освобождает от ответственности, и пятипроцентный налог должны платить все, кто так или иначе своей деятельностью оказывают воздействие на культурно-историческую ценность. Вместе с тем, если арендатор уверен, что его деятельность никоим образом не оказывает подобного воздействия, он может обратиться в Минкульт с просьбой об освобождении от данного платежа. Также за арендатора деньги может вносить и арендодатель-собственник здания, если такое предусмотрено договором аренды.

Инна Короткевич сообщила собравшимся, что заплатить налог в президентский фонд по поддержке культуры и искусства за 2017 год надо до 15 марта 2018 года. В текущем году — за 2016 год. Предыдущий период не рассматривается.

Несмотря на выражавшееся в ходе собрания недовольство, по итогу встречи арендаторы в целом спокойно восприняли подробную информацию о новом для них обязательном платеже.

 
Теги: Могилев
 
 
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Арендаторы помещений в старинных домах в исторической части города не знали о том, что должны отдавать государству 5% прибыли, и не платили налог на протяжении 10...

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