Оппозиция: Заявление о том, что тунеядцы - нагрузка на бюджет, это выдумка

Правоцентристская коалиция готова к диалогу, и в отличие от власти, она готова представить свой проект, альтернативный декрету № 3, на общественное обсуждение, заявила депутат Палаты представителей Анны Канопацкая на пресс-конференции в Минске.

Альтернативные предложения озвучил председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич. Он отметил, что суммы, которые граждане платят в бюджет, значительно превышают те, что государство направляет на медицину, образование, социальные выплаты.

Альтернативой правоцентристская коалиция считает реформы, суть которых озвучил Ярослав Романчук: ликвидировать коррупцию, преодолеть беззащитность населения, создать условия для самозанятости.

«Заявление о том, что тунеядцы — нагрузка на бюджет, это выдумка», — уверен Романчук. Даже в цене продуктов около 30% — налоги. В итоге в год около 6,5 млрд долларов налогов граждане уплачивают косвенно, через покупку товаров и услуг и т.п.

Виталий Рымашевский отметил, что новая версия декрета № 3 может спровоцировать новую волну конфликтов и рост социального напряжения вплоть до угрозы независимости. Он отметил, что широкое обсуждение альтернативного проекта правых пройдет и в Минске, и в регионах. В том числе анонсированы круглые столы с участием представителей власти.

При этом председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько отметил и готовящиеся уличные мероприятия, подчеркнув, что на них предполагается получать требуемые законом разрешения властей.

Как ранее сообщалось, к первому октября должен быть готов обновленный декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Еще в январе этого года в документ внесли изменения. Однако от уплаты сбора за неучастие в финансировании госрасходов освободили не все проблемные категории граждан. Решение пока не взыскивать налог , то есть де-факто приостановить действие декрета глава государства принял весной. Тогда в стране прошла волна протестов против скандального документа. Причем неожиданно многочисленных, что неудивительно — налоговики направили около 470 тысяч извещений на уплату сбора на тунеядство, и многим пришлось доказывать, что они не тунеядцы.

Отменять документ президент отказался. «Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет № 3 — это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо» — заявил Лукашенко. Согласно декрету № 3 тем, кто не работал больше 183 календарных дней в 2015 году, нужно было заплатить налог на тунеядство — 20 базовых величин (3,6 млн неденоминированных рублей, налог за 2015 год рассчитывается с учетом размера базовой величины в 180 тысяч неденоминированных рублей).

Налог на тунеядство заплатили 51,6 тысячи человек (данные на 20 февраля 2017 года, до того как принято решение вернуть средства части граждан). Всего бюджет получил от тунеядцев 15,6 млн рублей.