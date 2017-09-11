В Беларуси падают цены два месяца подряд

Белстат сообщает о снижении потребительских цен на товары и услуги в августе по сравнению с июлем на 0,8%.

Таким образом, индекс потребительских цен в отношении к июлю составил 99,2%, а по сравнению с декабрем 2016 года – 102,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2017 года по сравнению с июлем составил 99,99%, с декабрем 2016 года – 101,9%.