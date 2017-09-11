Холдинг «Амкодор» и China Sinomach Heavy Industry Corporation договорились о поэтапной локализации производства экскаваторов на базе компании «Амкодор-КЭЗ», и выработали дальнейшие шаги по созданию совместного предприятия. Об этом говорится в сообщении пресс-служба машиностроительного холдинга по итогам визита делегации китайской компании.



Фото: amkodor.by

«Амкодор» вел переговоры с Sinomach о создании СП на базе бывшего Кохановского экскаваторного завода по выпуску экскаваторной, бульдозерной и другой специальной техники на гусеничном ходу с декабря 2014 года. В феврале 2017 года на «Амкодор-КЭЗ» были собраны из машинокомплектов четыре экскаватора Sinomach. Это гусеничные экскаваторы с объемом ковша 1,0 и 1,2 кубических метра — одни из самых востребованных в мире специальных машин, спрос на которые постоянно растет, отметили на «Амкодоре».

И вот на днях стороны обсудили этапы дальнейшего сотрудничества. «Были сняты все противоречия и фактически выработана последовательность шагов к конечной цели — созданию совместного предприятия», — говорится в сообщении «Амкодора».

По итогам переговоров стороны подписали меморандумы о по коммерческим вопросам и по локализации экскаваторов. В ближайшие три месяца на завод «Амкодор-КЭЗ» поступят 35 машинокомплектов экскаваторов Sinomach (стоимость контракта — около 3 млн долларов). Эти поставки запланированы с учетом поэтапной локализации. В соответствии с принятыми решениями, она будет проводиться в три этапа. На первом этапе на «Амкодор-КЭЗ» для этих машин будет производиться ряд элементов, что позволит на имеющейся технологической базе достичь 30-процентной локализации. В результате произведенные экскаваторы будут продукцией «Амкодор-КЭЗ». В последующем будет локализовано производство крупных узлов, требующих дополнительной проработки или приобретения дополнительной оснастки, а затем — элементов конструкции и интерьера, в результате чего уровень локализации превысит 51 процент.

«Достигнутые договоренности — это большой шаг вперед по пути создания совместного предприятия холдинга „Амкодор“ и Sinomach Heavy Industry. После того, как мы локализуем производство, оформим все необходимые документы и выведем товар на рынок, создание СП станет реально достижимой и коммерчески оправданной целью», — приводятся в сообщении слова директора «Амкодор-КЭЗ» Андрея Яроцкого.

Он признал, что «у китайских партнеров на сегодняшний день более высокий уровень и в конструировании, и в оборудовании».

— А это значит, что совместная работа позволит нам подняться на новую технологическую ступень, одновременно повышая квалификацию и компетенцию наших работников в области экскаваторостроения, — пояснил Яроцкий. — Мы получим новый технологичный продукт, который будем продвигать и реализовывать на рынках, где работает холдинг «Амкодор» и где он имеет развитую товаропроводящую сеть.

SINOMACH Heavy Industry располагает большой производственной базой в различных городах Китая. Кроме этого, компания создала совместное предприятие вместе со всемирно известными производителями промышленного оборудования, такими как Terex Corporation из Америки, Hyundai из Южной Кореи, Komatsu из Японии, и Martec из Канады. Продукция экспортируется более чем в 100 стран мира.