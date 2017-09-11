Депутат Канопацкая требует отменить декрет о тунеядцах и разобраться с корпоративными иждивенцами

Депутат Анна Канопацкая требует отменить декрет о тунеядцах и разобраться с корпоративными иждивенцами. Об этом она заявила журналистам после презентации правоцентристской коалиции альтернативы декрету № 3.

«Сегодня в белорусском законодательстве нет понятия „социальный иждивенец“ — к ним относятся даже пенсионеры, которые годами зарабатывали себе пенсию», — считает депутат.

Канопацкая подчеркнула, что декрет должен быть отменен, так как он не соответствует белорусской конституции, международным нормам, а также не решает тех вопросов, для которых он создавался.

Она напомнила, что принуждение людей к труду запрещено и белорусским законом, и международными нормами, и она уже обращалась в Администрацию президента с предложением отменить декрет о тунеядцах.

«Сегодня у власти есть возможность снять накопившееся социальное напряжение, отменив декрет», — уверена депутат.

Кроме того, считает парламентарий, следует принять меры и по преодолению корпоративного иждивенчества, прекратив поддержку неэффективного госсектора. Оппозиционный депутат призвала власть к диалогу, рассказав, что пакет предложений правоцентристские партии сегодня отправляют в Администрацию президенту и другие госорганы.

Как ранее сообщалось, к первому октября должен быть готов обновленный декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». 12 сентября правоцентристская коалиция представила альтернативу декрету № 3.

Рассказывая об альтернативе декрета № 3, представители оппозиции отметили, что это комплексное, пакетное предложение по изменению законодательства с целью предупреждения социального иждивенчества, создания адресной системы социальной защиты, оптимизации бюджетных расходов, что поспособствует росту легальной занятости и создания государственных институтов для быстрого, долгосрочного развития и роста.

Альтернатива декрету № 3 — это введение трех новых режимов оказания социальных, образовательных и медицинских услуг.

«Первый режим — адресная социальная поддержка на основе состояния текущих доходов, а также накопленных сбережений, ресурсов и состояния здоровья. Второй режим — финансирования начального среднего образования посредством образовательных ваучеров, то есть реализация принципа „бюджетные деньги следуют за учеником“. Третий режим — введение института индивидуального медицинского страхования посредством открытия каждому гражданину страхового медицинского накопительного счета», — рассказали подробнее организаторы пресс-конференции.