ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С лепестками роз и бюстом Ганди. Как в Индии проходит визит Александра Лукашенко

12.09.2017 14:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Индии проходит официальный визит Александра Лукашенко. Политик принимает участие в официальных переговорах и колоритных церемониях. Снимки опубликовало Министерство иностранных дел Индии.


Вечером 11 сентября самолет Александра Лукашенко приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам рядом с международным аэропортом имени Индиры Ганди

Утром 12 сентября Лукашенко приехал в президентский дворец «Раштрапати-Бхаван», который расположен в столице Нью-Дели

Там его торжественно встречали президент Индии Рам Натх Ковинд (слева в синем) и премьер-министр Нарендра Моди (по центру в белом)


После этого Лукашенко возложил венок к монументу индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди

И в память о нем бросил лепестки роз — таким образом в этой стране воздают дань памяти

В ответ политику вручили в качестве подарка книги о Ганди и его бюст

А также свиток «Семь социальных грехов», которые когда-то сформулировал Ганди: политика без принципов; богатство без работы; удовольствие без совести; знание без характера; коммерция без морали; наука без гуманности; преклонение без жертвы

После церемониальной части стартовали переговоры с рядом официальных лиц. В том числе министром иностранных дел Индии Сушма Сварадж (слева на фото) и вице-президентом Венкаем Найду

Сегодня стороны обсуждают белорусско-индийское сотрудничество в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, во второй половине дня главы государств встретятся снова, чтобы обсудить отношения между странами.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимки опубликовало Министерство иностранных дел Индии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Амкодор" договорился с Sinomach о локализации производства китайских экскаваторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика