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С лепестками роз и бюстом Ганди. Как в Индии проходит визит Александра Лукашенко
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В Индии проходит официальный визит Александра Лукашенко. Политик принимает участие в официальных переговорах и колоритных церемониях. Снимки опубликовало Министерство иностранных дел Индии.
Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, во второй половине дня главы государств встретятся снова, чтобы обсудить отношения между странами.
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Снимки опубликовало Министерство иностранных дел Индии.
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