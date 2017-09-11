С лепестками роз и бюстом Ганди. Как в Индии проходит визит Александра Лукашенко

В Индии проходит официальный визит Александра Лукашенко. Политик принимает участие в официальных переговорах и колоритных церемониях. Снимки опубликовало Министерство иностранных дел Индии.



Вечером 11 сентября самолет Александра Лукашенко приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам рядом с международным аэропортом имени Индиры Ганди



Утром 12 сентября Лукашенко приехал в президентский дворец «Раштрапати-Бхаван», который расположен в столице Нью-Дели



Там его торжественно встречали президент Индии Рам Натх Ковинд (слева в синем) и премьер-министр Нарендра Моди (по центру в белом)







После этого Лукашенко возложил венок к монументу индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди



И в память о нем бросил лепестки роз — таким образом в этой стране воздают дань памяти



В ответ политику вручили в качестве подарка книги о Ганди и его бюст



А также свиток «Семь социальных грехов», которые когда-то сформулировал Ганди: политика без принципов; богатство без работы; удовольствие без совести; знание без характера; коммерция без морали; наука без гуманности; преклонение без жертвы



После церемониальной части стартовали переговоры с рядом официальных лиц. В том числе министром иностранных дел Индии Сушма Сварадж (слева на фото) и вице-президентом Венкаем Найду



Сегодня стороны обсуждают белорусско-индийское сотрудничество в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, во второй половине дня главы государств встретятся снова, чтобы обсудить отношения между странами.