Активист партии «Яблоко» Владимир Егоров рассказал своему адвокату, как Беларусь передала его России, откуда он сбежал. Как сообщает Human Constanta , Егоров считает, что «вывоз из Беларуси был разработкой спецслужб».



Владимир Егоров, фото из фейсбука

Егорова, который сейчас находится в СИЗО в своем родном городе Торопце, на днях посетила адвокат. Активист рассказал ей, как оказался снова в России.

Как пишет правозащитный центр Human Constanta , Егорова задержали в минском хостеле неизвестные люди.

«Надели мешок на голову и доставили в какой-то отдел — он не знает какой. В камере Егоров провел субботу и воскресенье, — рассказала Human Constanta адвокат активиста Светлана Сидоркина. — В понедельник, рано, еще затемно, на трех машинах его повезли в границе России. Одна из машин была его личная, на которой он приехал в Беларусь. Самого же Егорова, с его слов, везли в броневике. На пограничном пункте его приняли сотрудники ФСБ и доставили в Торопец в изолятор временного содержания. И сотрудники КГБ Беларуси, и сотрудники ФСБ России выясняли у него, не завербован ли он Службой Безопасности Украины, какой у него позывной (кличка). Расспрашивали о контактах в Беларуси, кто ему помогал. У него изъяли телефон и планшет. Сейчас Егоров находится в психологически не в очень устойчивом состоянии. Физическое насилие не применялось».

Правозащитники считают, что активиста вывызли из Беларуси незаконно.

«Поскольку мы знали об уголовном деле Владимира в России, мы были уверены, что он уже находится в межгосударственном розыске в России и Беларуси, а это часто становится основанием для высылки. Причем по основаниям „угрозы национальной безопасности“ высылку может осуществить и КГБ. Для меня очень странно и неприятно, что, во-первых, на наши запросы по этому поводу КГБ и МВД Беларуси не предоставили информацию, а во-вторых, что процедура была абсолютно неправовая и Владимира на самом деле просто выкрали», — считает эксперт Human Constanta, правозащитница Наста Лойка.

История Владимира Егорова

История активиста из Тверской области была довольна запутанная. Владимир Егоров занимался борьбой с коррупцией у себя в городе Торопце. Там ему несколько раз выбивали окна в доме, в том числе камнем в спальне маленькой дочери, ставили под окна канистры с бензином, поджигали ворота. Затем ФСБ завела против него уголовное дело по обвинению в экстремизме за одну из записей во «Вконтакте».

Причиной преследования Егорова в России стала запись в соцсети «ВКонтакте». 2 июня этого года Егоров уехал из России. По словам правозащитницы Яны Гончаровой, он пытался получить статус беженца в Украине, однако был выдворен из страны неизвестными лицами, которые вывезли его на пограничный пункт «Три сестры»: в Россию Егорову было нельзя из-за уголовного дела, поэтому он поехал в Беларусь.

В Беларуси он находился около 2−3 недель, ожидая ответа из СБУ на запрос Управления Верховного комиссара ООН по беженцам в Украине, действительно ли ему запрещен въезд в страну. Все это время Егоров жил «то в хостеле, то в машине», рассказывает Гончарова.

29 июля, когда активист перестал отвечать на звонки, правозащитники поехали в хостел, где он жил. Администратор хостела сообщила, что Егорова забрали сотрудники КГБ.

Сразу после пропажи Егорова правозащитная организация Human Constanta сделала запрос в структуры МВД и КГБ о том, кто и по какой процедуре выслал Егорова, и почему его не доставили в суд.

Но в Департаменте по гражданству и миграции МВД ответили, что информация о местонахождении физлица предоставляется только с его согласия.