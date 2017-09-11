ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Везли в броневике". Активист "Яблока" рассказал как его перевезли из Беларуси в российское СИЗО

12.09.2017 14:24 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Активист партии «Яблоко» Владимир Егоров рассказал своему адвокату, как Беларусь передала его России, откуда он сбежал. Как сообщает Human Constanta, Егоров считает, что «вывоз из Беларуси был разработкой спецслужб».


Владимир Егоров, фото из фейсбука

Егорова, который сейчас находится в СИЗО в своем родном городе Торопце, на днях посетила адвокат. Активист рассказал ей, как оказался снова в России.

Как пишет правозащитный центр Human Constanta, Егорова задержали в минском хостеле неизвестные люди.

«Надели мешок на голову и доставили в какой-то отдел — он не знает какой. В камере Егоров провел субботу и воскресенье, — рассказала Human Constanta адвокат активиста Светлана Сидоркина. — В понедельник, рано, еще затемно, на трех машинах его повезли в границе России. Одна из машин была его личная, на которой он приехал в Беларусь. Самого же Егорова, с его слов, везли в броневике. На пограничном пункте его приняли сотрудники ФСБ и доставили в Торопец в изолятор временного содержания. И сотрудники КГБ Беларуси, и сотрудники ФСБ России выясняли у него, не завербован ли он Службой Безопасности Украины, какой у него позывной (кличка). Расспрашивали о контактах в Беларуси, кто ему помогал. У него изъяли телефон и планшет. Сейчас Егоров находится в психологически не в очень устойчивом состоянии. Физическое насилие не применялось».

Правозащитники считают, что активиста вывызли из Беларуси незаконно.

«Поскольку мы знали об уголовном деле Владимира в России, мы были уверены, что он уже находится в межгосударственном розыске в России и Беларуси, а это часто становится основанием для высылки. Причем по основаниям „угрозы национальной безопасности“ высылку может осуществить и КГБ. Для меня очень странно и неприятно, что, во-первых, на наши запросы по этому поводу КГБ и МВД Беларуси не предоставили информацию, а во-вторых, что процедура была абсолютно неправовая и Владимира на самом деле просто выкрали», — считает эксперт Human Constanta, правозащитница Наста Лойка.

История Владимира Егорова

История активиста из Тверской области была довольна запутанная. Владимир Егоров занимался борьбой с коррупцией у себя в городе Торопце. Там ему несколько раз выбивали окна в доме, в том числе камнем в спальне маленькой дочери, ставили под окна канистры с бензином, поджигали ворота. Затем ФСБ завела против него уголовное дело по обвинению в экстремизме за одну из записей во «Вконтакте».

Причиной преследования Егорова в России стала запись в соцсети «ВКонтакте». 2 июня этого года Егоров уехал из России. По словам правозащитницы Яны Гончаровой, он пытался получить статус беженца в Украине, однако был выдворен из страны неизвестными лицами, которые вывезли его на пограничный пункт «Три сестры»: в Россию Егорову было нельзя из-за уголовного дела, поэтому он поехал в Беларусь.

В Беларуси он находился около 2−3 недель, ожидая ответа из СБУ на запрос Управления Верховного комиссара ООН по беженцам в Украине, действительно ли ему запрещен въезд в страну. Все это время Егоров жил «то в хостеле, то в машине», рассказывает Гончарова.

29 июля, когда активист перестал отвечать на звонки, правозащитники поехали в хостел, где он жил. Администратор хостела сообщила, что Егорова забрали сотрудники КГБ.
Сразу после пропажи Егорова правозащитная организация Human Constanta сделала запрос в структуры МВД и КГБ о том, кто и по какой процедуре выслал Егорова, и почему его не доставили в суд.

Но в Департаменте по гражданству и миграции МВД ответили, что информация о местонахождении физлица предоставляется только с его согласия.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас Владимир Егоров находится в СИЗО в родном городе Торопце.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
С лепестками роз и бюстом Ганди. Как в Индии проходит визит Александра Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика