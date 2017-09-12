В Клецком районе ведется массовый сев озимых зерновых культур



Еще не прошло и месяца, как покинул опустевшие нивы последний зерноуборочный комбайн, а хлеборобы снова включились в борьбу за урожай – уже следующего года: в районе ведется

массовый сев озимых зерновых культур. Задают тон в работе земледельцы УП «Щепичи-Агро». По состоянию на утро вторника в хозяйстве посеяно более 260 га, что составляет

22% к заданию. Средний по району показатель – 15%.

Главный агроном предприятия Андрей Петрович Колбун настроен решительно: за сентябрь, как и предписывает технология, в полной мере справиться с севом. Но чтобы уложиться в оптимальные сроки, придется усердно поработать и пахарям, и сеятелям, да и всем механизаторам, которые спешат спрессовать солому, уложить ее в скирды, внести удобрения – минеральные и органические, как следует подготовить почву, чтобы семена легли ровно и дали дружные всходы. Только при этом условии растения надлежащим образом раскустятся до наступления первых заморозков, успеют накопить необходимые питательные вещества, и тогда зеленой озими никакие низкие температуры будут не страшны. Под зябь здесь отвели немалый клин – 1 180 га, так что передышку после жатвенных хлопот пока придется отложить – нужно спешить управиться со всем комплексом сезонных работ, качественно и в отведенные сроки.

Осенний день короткий, несмотря на это, Андрей Язепчик умудряется обеспечить отменную выработку. Вот и минувшее воскресенье выдалось для него по-настоящему ударным – на своем мощном тракторе «Fendt» со спаренными колесами в сцепке с высокопроизводительной сеялкой «Rabe» сеятель положил семена в подготовленную плодородную почву на площади 47 га. Андрей Вячеславович благодарен своему напарнику Леониду Ивановичу Борщевскому (фото на 1-ой стр., справа налево), который не только своевременно подвозит на «ГАЗ-53» обработанный пестицидами и обогащенный микроэлементами посевной материал, но и при случае помогает «болты-гайки подкрутить, регулировки проверить, а то одному с такой мощной техникой сложно справляться». Основной объем посевных работ лежит на плечах этих тружеников, а вот на малоконтурных участках управляется механизатор Александр Михайлович Василевский на СПУ-6, которую перед сезоном основательно отреставрировали: установили новый высевающий аппарат, новые сошники, досконально провели регулировки, так что сеялка еще послужит, обеспечив необходимое качество заделки семян.

Щепичские аграрии на осеннем поле предпочтение отдают пшенице и тритикале. Эти культуры и в нынешнюю жатву сыпали в бункер обильно, пшеница давала по 63-65 ц/га, под 60 центнеров – тритикале. А вот с сортами продолжают экспериментировать:

– Элитные семена пшеницы мы купили в СПК «Агрокомбинат Снов», а тритикале приобрели в семеноводческом хозяйстве района – ГП «Племенной завод «Красная звезда». Решили у себя заложить полевые опыты: на участке, где применялись абсолютно одинаковые технологии обработки почвы и внесения удобрений, высеяли несколько перспективных сортов этих культур, а по полученному урожаю определим, какому из них в дальнейшем отдать предпочтение, чтобы выращивать в промышленных объемах, – делился главный технолог Андрей Колбун. – Дело в том, что при реализации пшеницы на продовольственные цели крайне важна не только урожайность, но и ряд других характеристик, в том числе содержание клейковины. Именно этот показатель во многом зависит от генетики сорта, так что будем идти к выбору опытным путем, с анализом полученных результатов. В целом ставку делаем на озимые зерновые, практика показывает, что яровые все же проигрывают по отдаче. Наряду с пшеницей занимаемся и тритикале, который хорошо выдерживает наши неустойчивые, малоснежные зимы, его зерно в основном используем на фуражные цели для собственного поголовья. Оснащенность минеральными удобрениями хорошая, что позволяет на каждое поле вносить РК под потребность. Для посева используются участки с хорошими предшественниками – это рапс, сахарная свекла, кукуруза, зернобобовые. Однозначно, фундамент под урожай-2018 закладываем надежный, технологически выверенный и качественный.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Клецком районе ведется массовый сев озимых зерновых культур Еще не прошло и месяца, как покинул опустевшие нивы последний зерноуборочный комбайн, а хлеборобы снова включились в борьбу за урожай – уже следующего года: в...