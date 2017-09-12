Казахстан и Беларусь, импортирующие сахар сырец из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на рынке Евразийского экономического союза и создают неблагоприятные условия для российских производителей. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Беспошлинный импорт сахара в Казахстан и Белоруссию из Бразилии, Таиланда, Евросоюза создает неравные условия хозяйствования отечественным производителям свекловичного сахара в странах ЕАЭС», — сказал Ткачев.

По его словам, фактически это создает ограничения для экспорта российского сахара на территорию двух стран, ведет к падению цен, сокращению посевных площадей в будущем и рискам банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов. «А это чаще всего крупнейшие налогоплательщики в регионах», — добавил министр.

Минсельхоз РФ планирует провести мониторинг поступления на территорию стран ЕАЭС сахара из третьих стран, а также подготовить предложения по экспорту излишков российского сахара.

Для выравнивания на территории стран ЕАЭС условий хозяйствования производителей сахара и сахаросодержащей продукции, в том числе кондитерской и безалкогольной продукции, Минсельхоз России предложил рассмотреть на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) два вопроса. Первый вопрос — о принятии единых правил импорта сахара и предложении белорусской и казахстанской стороне закупать российский сахар взамен импорта сахара-сырца из стран дальнего зарубежья. Второй - об изъятии белого сахара из перечня товаров, разрешенных к помещению для переработки в режиме свободной экономической зоны и свободного таможенного склада.

Исполнительный директор Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» Федор Старостенко сказал TUT.BY, что Ткачев неверно поставил Беларусь на одну ступень с Казахстаном. «Беларусь как и Россия — это две страны в ЕАЭС, которые вынуждены уплачивать таможенную пошлину при поставках сахара, выработанного из сахара-сырца в страны евразийского пространства, и не уплачивают, если поставляют в третьи страны. А другие страны ЕАЭС освобождены от уплаты пошлины. И в августе именно Казахстану, который производит 95% сахара из сахара-сырца, было предложено увеличить закупки российского сахара», — пояснил он.

На недавнем заседании совета ЕЭК в Казахстане белорусская сторона внесла свои предложения по поводу регулирования сахарного рынка.

— Раз мы работаем в едином экономическом пространстве, то и правила должны быть для всех единые. Если платим пошлину, то все платим. Если не платим, то никто не должен платить, — говорит исполнительный директор ассоциации «Белсахар», которая объединяет четырех белорусских сахаропроизводителей. — Скоро ЕС отменит квоты на производство и реализацию сахара. Есть опасность, что сахар из Европы по каким-то серым схемам хлынет на рынок ЕАЭС. Поэтому мной было внесено предложение ввести таможенную пошлину на весь сахар белый, который к нам поступает из третьих стран.

Белорусские сахарные заводы работают только на отечественной свекле 5−6 месяцев в год. И чтобы дозагрузить производственные мощности, завозится сахар-сырец. По информации TUT.BY, претензии российской стороны касаются поставок белорусского сахара, выработанного из сахара-сырца, в Россию и Беларусь, но без уплаты пошлин.

— Это информация не соответствует действительности. Мы работаем прозрачно и открыто. Мы не демпингуем и не составляем кому-то конкуренцию , — парирует Старостенко. — Сахар-сырец, который ввозим и перерабатываем в сахар белый, никогда в Россию не поставляем, а вывозим за пределы нашего единого таможенного пространства. Поскольку в противном случае нам надо было заплатить пошлину 205 долларов за тонну, и поставки стали бы нам убыточными. Свекловичный сахар экспортируем в Кыргызстан, Россию, Казахстан.

Эксперт отметил, что Беларусь постепенно снижает закупки сахара-сырца. Сейчас это «порядка 120 тыс. тонн». Хотя ранее было «и 400 тыс. тонн». «Мы закупаем по объективным причинам. Чтобы поддержать рентабельность работы заводов, чтобы в зимний период небольшие города, которые подпитываются от котельных сахарных комбинатов, нормально существовали», — отметил Старостенко.

В Беларуси в нынешнем году планируется собрать не менее 4,5 млн т сахарной свеклы, что на 200 тыс. т больше прошлогоднего урожая. Средняя урожайность сахарной свеклы ожидается тоже выше — 470 ц/га против 446 ц/га в 2016 году. Ближайшая цель — выйти на переработку сахарной свеклы в «5−5,5 млн тонн», говорил в апреле журналистам первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов.

С учетом прогнозируемого урожая свеклы заводы планируют произвести не менее 600 тыс. т сахара, в прошлом году было произведено 592 тыс. т. Экспортные поставки в 2017 году должны увеличиться на 10% до 381,5 тысяч тонн по сравнению с минувшим годом, говорил Шустов. В 2016 году сахарные заводы Беларуси экспортировали своей продукции на 197,1 млн долларов.