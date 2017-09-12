Лукашенко: Беларусь готова предоставить для индийских инвесторов самые выгодные и льготные условия

Беларусь хочет, чтобы Индия стала мощным полюсом в мире. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко завил 12 сентября по итогам официальных переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: МИД Индии / Flickr

Великая Индия невозможна без вашего присутствия в Беларуси

«Мы видим, как Великая Индия и идея Славной Новой Индии объединяются в реальном воплощении. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Индия стала великой, могучей страной. Потому, что мы проповедовали, провозглашали и поддерживаем до сих пор идею многополярности. И мы хотели бы, чтобы Индия стала мощным полюсом нашей планеты», — заявил президент.

Александр Лукашенко поблагодарил индийскую сторону за радушный прием для белорусской делегации. «Я третий раз на этой прекрасной земле. И я, и прибывшая со мной делегация восхищены успехами Индии, укреплением ее политической, экономической роли в мире», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что в нынешнем году страны отмечают 25-летие установления дипотношений и за это время наработан положительный опыт сотрудничества. По этому случаю выпущена специальная почтовая марка.

«Я абсолютно поддерживаю идею премьер-министра Индии о том, что сегодня наступает новая ступень, новый этап в нашем сотрудничестве», — отметил глава государства.

«Великая Индия невозможна без вашего присутствия на той территории, на которой расположена Беларусь — между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что по международной повестке дня у сторон практически нет никаких расхождений. «Мы договорились укреплять сотрудничество в рамках национальных организаций, активно взаимодействовать в поиске эффективных и отвечающих интересам всех государств решений глобальных и региональных проблем современности», — сказал он.

Александр Лукашенко пригласил Нарендру Моди посетить Беларусь в ближайшее время, а накануне решено провести заседание межправкомиссии, которое станет этапом подготовки визита премьер-министра Индии в Беларусь.

«Я гарантирую вам, всему руководству Индии, что взятые на себя обязательства мы выполним сполна», — подчеркнул президент Беларуси.

Научно-технологический индустриальный парк и калийные удобрения

Говоря о сотрудничестве, Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова предоставить для индийских инвесторов самые выгодные и льготные условия.

«Мы готовы предоставить вам самые выгодные и льготные условия функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт с другими странами у нас есть», — заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что о серьезности намерений сторон свидетельствует подготовка договора об инвестициях. Он также пообещал всяческую поддержку в вопросе скорейшего заключения соглашения о свободной торговле между государствами — членами ЕАЭС и Индией.

Кроме того, президент Беларуси предлагает Индии создать в Беларуси научно-технологический индустриальный парк.

«Я предложил премьер-министру Индии создать в Беларуси — на пути пересечения с востока на запад и с юга на север — научно-технологический индустриальный парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими мировыми компаниями, если будет такое желание, смогут размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Евросоюза», — заявил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что по итогам визита достигнута договоренность по вопросам увеличения поставок в Индию калийных удобрений, применения белорусских наработок в развитии инициативы правительства Индии «Умные города», программы «Квалифицированная Индия», обсуждены совместные проекты в области науки, культуры, туризма и других сферах.

Соглашения, меморандумы, договоры

По завершении официальных переговоров были подписаны программа сотрудничества между правительствами двух стран в сфере культуры на 2018−2020 годы, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством повышения квалификации и предпринимательства Индии о сотрудничестве в сфере профессионально-технического и среднего специального образования, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством по делам молодежи и спорта Индии по вопросам сотрудничества в сфере молодежной политики.

Заключен меморандум между Белорусским государственным концерном по нефти и химии и Министерством нефти и природного газа Индии о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

Стороны также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 16 апреля 2007 года.

Заключен договор о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией наук Индии, а также меморандум о взаимопонимании между Белорусской государственной сельскохозяйственной академией и Индийским советом сельскохозяйственных исследований (ICAR) по сотрудничеству в области образования и исследований для сельского хозяйства.

Кроме того, подписанными меморандумами со своими индийскими партнерами обменялись руководители БКК и «Белзарубежстрой». Соглашение о сотрудничестве заключено с Минским тракторным заводом.

Стороны также парафировали договор между Беларусью и Индией об инвестициях.