Реформы вместо декрета о тунеядстве: что предлагает оппозиция

Оппозиция в лице нескольких представителей правоцентристский партий во вторник раскритиковала в очередной раз печально известный декрет №3 о предупреждении социального иждевенчества и предложила пакет законодательных изменений как альтернативный способ достичь целей, заявленных разработчиками декрета. Документ авторы направили в органы госуправления и намерены широко его обсудить со всеми заинтересованными.





Представлявший документ руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук напомнил, что декрет о тунеядстве преследовал выполнение трех целей: предупреждение социального иждивенчества, стимулирование трудоспособных граждан к работе, обеспечение исполнения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании госрасходов.

Документом предлагается три новых режима оказания социальных, образовательных и медицинских услуг, что должно оптимизировать госрасходы, обеспечить адресность и справедливость при распределении денег налогоплательщиков.

1. Переход в режим адресной денежной социальной поддержки:

Подготовлен проект закона «О государственных социальных гарантиях». Этот режим должен исключить распыление государственной помощи, обеспечить максимально полную и точную концентрацию ресурсов на тех, кто в них нуждается. Он предполагает переход исключительно на денежную форму социальной поддержки граждан на основании установленных критериев.

2. Переход в режим финансирования начального и среднего образования через образовательные ваучеры, то есть принцип «бюджетные деньги следуют за учеником»:

Ваучер – это выраженное в денежном выражении обязательство государства полностью или частично оплатить определенный объем образовательных услуг. Это форма контракта гражданина с государством, которое гарантирует ему право покупки начального и среднего образования в условиях конкуренции образовательных учреждений.

По оценке разработчиков, такой подход обеспечит равный доступ на рынок образовательных услуг для субъектов государственной и частной формы собственности, позволит определить единый порядок оценки знаний выпускников школ, обеспечит автономию и деидеологизацию школ.



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3. Переход в режим страховой медицины через открытие каждым гражданином страхового медицинского накопительного счета.

«Принятие актов законодательства, которые обеспечивают функционирование трех новых режимов, позволило бы в полной мере выполнить цели, указанные в декрете №3 с несравненно меньшими транзакционными издержками, большей эффективностью и при общественной поддержке. Речь идет о предупреждении социального иждивенчества и обеспечении участия граждан в финансировании государственных расходов», - уверены разработчики.

Для оптимизации госрасходов, снижения регуляторных и транзакционных издержек физических и юридических лиц оппозиционеры считают необходимым внести белорусское законодательство определение «социальный иждивенец», как правовой и экономический статус, описать отношение государства к нему. При этом следует оговорить и понятие «корпоративный иждивенец», т. е. статус коммерческой организации, которая получает государственную поддержку (субсидии, дотации, льготы, особый режим доступа к системе государственных закупок) в объеме, превышающем размер уплачиваемых такой организацией налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Оппозиция также требует установить индикаторы оценки эффективности госрасходов по всем бюджетным статьям и ввести обязательную норму публикации имен и должностей авторов проектов актов законодательства, предоставлять в открытом доступе аудит конфликта интересов в отношении актов законодательства.



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В документе оговорено несколько направлений реформирования.

- Стимулирование занятости, быстрая интеграция безработных в рынок труда, ликвидация «серой» занятости (программа «миллион новых рабочих мест для Беларуси», которая, по мнению ее авторов «является научно обоснованным документом, который интегрирует в себе лучший мировой опыт, учитывает особенности развития экономики и рынка труда Беларуси, а также предлагает инклюзивный способ ответить на вызов безработицы и занятости населения»; повышение пособия по безработице с примерно 16 долларов сегодня до 100–120 долларов на период 2018 – 2022гг., оплата ваучерами программ переучивания безработных, выплата «подъемных» в сумме до 500 долларов в случае переезда на работу в другой город, развитие системы добровольного страхования по временной нетрудоспособности, либерализация процедуры увольнения работников, создание благоприятных условий для самозанятости, отмена принудительного распределения выпускников вузов).

- Создание благоприятного делового и инвестиционного климата (НДС 15%, снижение налоговой нагрузки на фонд зарплаты с 34% от фонда оплаты труда до 15%, унификация таможенных пошлин с единой ставкой на все товары и услуги в размере 3%, отмена ценового регулирования на все товары, услуги и работы кроме тарифов на услуги ЖКХ, электроэнергию, газ, общественный транспорт, медицину и образование, ликвидация практики внесудебного применения ареста денежных средств на счетах и бесспорного списания их на основании предписаний госорганов; активизация процессов реструктуризации и приватизации госпредприятий с приоритетным участием в ней отечественных инвесторов, причем народный характер приватизации должен быть обеспечен за счет поступлений 60% от каждой сделки в Пенсионный фонд. «Эти ресурсы должны быть потрачены не на текущие выплаты, а на формирование источника финансирования пенсионных выплат в будущем», - отмечают разработчики. В дополнение до 10% акций приватизируемых предприятий предлагают безвозмездно передавать их работникам.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В проекте документа также оговорена модернизация инфраструктуры, развитие финансовой системы (в том числе упомянуто обеспечение институциональной независимости Нацбанка, переход в режим таргетирования инфляции, выход на среднегодовую инфляцию до 3% годовых, свободное обращение криптовалют, проведение амнистии капитала и амнистии граждан, которые были осуждены по статьям за экономические преступления в течение последних 15 лет) и экономическая интеграция со всеми соседями (введение в одностороннем порядке безвизового режима перемещения граждан стран ЕС), ориентация системы образования на экономику и рынок труда (широкая автономия университетов, снижение учебной нагрузки для учителей школ до 650 часов в год, предоставление учителям и преподавателям вузов каждого седьмого года работы академического полностью оплачиваемого отпуска, полное покрытие государством затрат талантливой молодежи в случае их самостоятельного поступления в лучшие университеты мира при условии трудоустройства в Беларуси в течение минимум пяти лет после получения диплома).