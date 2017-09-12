Комиссия при Министерстве юстиции полагает, что адвокат Анна Бахтина не может продолжать свою работу из-за «недостаточной профессиональной квалификации». Сама Бахтина полагает, что санкции связаны с ее делами — в частности, защитой Мирослава Лозовского в деле о «Белом Легионе», сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По решению Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте, 21 адвокат сегодня проходил внеочередную переаттестацию.

После многочасовой процедуры комиссия озвучила решение о «недостаточной профессиональной квалификации» Анны Бахтиной. Хотя у нее имеется 38 лет юридического стажа (в том числе работа в прокуратуре до перехода в адвокатскую деятельность).

Фактически это означает лишение адвокатской лицензии, подтвердила TUT.BY Анна Бахтина.

«В аттестационном листе не была указана мотивация такого решения. По этой причине я отказалась подписывать документ», — уточнила адвокат.

В разные периоды Бахтина представляла фигурантов громких уголовных дел: Ирину Халип ( дело о массовых беспорядках в 2010-м), Эдуарда Пальчиса (дело по публикациям на сайте 1863x.com в 2016-м), а также Мирослава Лозовского (по делу о «Белом легионе» ). Первые двое были отпущены в зале суда, третий вышел на свободу после трех месяцев в следственном изоляторе.

«В первую очередь, я связываю это с последним делом», — передают правозащитники слова Бахтиной. Сама она намерена обжаловать решение комиссии.