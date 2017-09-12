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Адвоката, которая защищала Лозовского по делу о "Белом легионе", лишили лицензии
12.09.2017 18:54 — Новости Экономики | Tut.by
Комиссия при Министерстве юстиции полагает, что адвокат Анна Бахтина не может продолжать свою работу из-за «недостаточной профессиональной квалификации». Сама Бахтина полагает, что санкции связаны с ее делами — в частности, защитой
По решению Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте, 21 адвокат сегодня проходил внеочередную переаттестацию.
После многочасовой процедуры комиссия озвучила решение о «недостаточной профессиональной квалификации» Анны Бахтиной. Хотя у нее имеется 38 лет юридического стажа (в том числе работа в прокуратуре до перехода в адвокатскую деятельность).
Фактически это означает лишение адвокатской лицензии, подтвердила TUT.BY Анна Бахтина.
«В аттестационном листе не была указана мотивация такого решения. По этой причине я отказалась подписывать документ», — уточнила адвокат.
В разные периоды Бахтина представляла фигурантов громких уголовных дел: Ирину Халип (
«В первую очередь, я связываю это с последним делом», — передают правозащитники слова Бахтиной. Сама она намерена обжаловать решение комиссии.
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У Анны Бахтиной 38 лет юридического стажа, в том числе работа в прокуратуре и как адвоката.
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