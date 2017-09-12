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Ставка рефинансирования снижена в Беларуси до 11,5% годовых
13.09.2017 08:24 — Новости Экономики | БелТА
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 13 сентября снижена до 11,5% годовых, сообщает БЕЛТА.
Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снизились с 14% до 13% годовых.
Ставка рефинансирования снижается в Беларуси в седьмой раз с начала года. Так, с 18 января она снизилась с 18% до 17% годовых, с 15 февраля - до 16% годовых, с 15 марта - до 15% годовых, с 19 апреля - до 14% годовых, с 14 июня - до 13% годовых, с 19 июля - до 12% годовых.-0-
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 13 сентября снижена до 11,5% годовых, сообщает БЕЛТА. Ставки по постоянно доступным и...
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