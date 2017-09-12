Сладкие споры: РФ может ограничить поставки сахара из Беларуси

Страны-партнеры России, которые импортируют сахар-сырец беспошлинно из «третьих» стран и продают по дешевой цене, создают неблагоприятную ситуацию на рынке ЕАЭС.

Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев газете «Ведомости» .

Он дополнил, что в результате такой ситуации российский сахар становится неконкурентоспособным, а сахароперерабатывающие предприятия терпят убытки или находятся на стадии банкротства, передает ТАСС .

Ткачев отметил, что в России производят сахара более чем достаточно, и даже имеются излишки (порядка 700 тысяч тонн), которые необходимо вывезти. В то же время имеются и недобросовестные партнеры – Казахстан и Беларусь, привозящие дешевый переработанный сахар, привезенный из Таиланда, ЕС, Бразилии беспошлинно.

Данная ситуация создает на рынке неблагоприятную атмосферу, стоимость сахара за полтора месяца снизилась с 44 до 26 рублей за килограмм.

По мнению Ткачева, Минсельхоз должен навести порядок на рынке ЕАЭС.