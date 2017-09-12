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Сладкие споры: РФ может ограничить поставки сахара из Беларуси

13.09.2017 11:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Страны-партнеры России, которые импортируют сахар-сырец беспошлинно из «третьих» стран и продают по дешевой цене, создают неблагоприятную ситуацию на рынке ЕАЭС.

Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев газете «Ведомости».

Он дополнил, что в результате такой ситуации российский сахар становится неконкурентоспособным, а сахароперерабатывающие предприятия терпят убытки или находятся на стадии банкротства, передает ТАСС.

Ткачев отметил, что в России производят сахара более чем достаточно, и даже имеются излишки (порядка 700 тысяч тонн), которые необходимо вывезти. В то же время имеются и недобросовестные партнеры – Казахстан и Беларусь, привозящие дешевый переработанный сахар, привезенный из Таиланда, ЕС, Бразилии беспошлинно.

Данная ситуация создает на рынке неблагоприятную атмосферу, стоимость сахара за полтора месяца снизилась с 44 до 26 рублей за килограмм.

По мнению Ткачева, Минсельхоз должен навести порядок на рынке ЕАЭС.

Однако, по словам топ-менеджера Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» Федора Старостенко, Ткачев поставил Беларусь на одну ступень с Казахстаном в этой ситуации, что не было сделано неверно. Старостенко отмечает, что «Беларусь, как и Россия, – это две страны в ЕАЭС, которые вынуждены уплачивать таможенную пошлину при поставках сахара, выработанного из сахара-сырца в страны евразийского пространства, и не уплачивают, если поставляют в третьи страны. А другие страны ЕАЭС освобождены от уплаты пошлины. И в августе именно Казахстану, который производит 95% сахара из сахара-сырца, было предложено увеличить закупки российского сахара», – пояснил он TUT.BY.

 
 
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Страны-партнеры России, которые импортируют сахар-сырец беспошлинно из «третьих» стран и продают по дешевой цене, создают неблагоприятную ситуацию на рынке ЕАЭС.

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