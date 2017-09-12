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Пропавший в Гомеле украинец останется в российском СИЗО до 17 октября

13.09.2017 12:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Гражданин Украины Павел Гриб, пропавший в Беларуси и обнаруженный в СИЗО в Краснодаре, арестован правоохранительными органами России до 17 октября. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Краснодара.

«Стоит мера пресечения — арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа», — сообщили в суде. Там также добавили, что Гриб Павел Игоревич, 1998 года рождения, находится в международном розыске.

Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России.

Белорусские власти собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца после завершения проверки. Но позже МВД Беларуси сообщило, что не задерживало Гриба. А 7 сентября стало известно, что Павел Гриб находится в российском СИЗО.

Адвокат также сообщил, что, со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди. Статью, по которой украинца задержали, адвокат назвать не смог, поскольку дал подписку о неразглашении.

Предполагаемая девушка, с которой пропавший Павел встречался в Гомеле, в интервью белорусским журналистам призналась, что встреча прошла по инициативе ФСБ.

28 августа посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси. Киев также заявил Москве «решительный протест» из-за задержания Павла Гриба и потребовал от российской стороны «безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному гражданину Украины Павлу Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину».

 
Теги: Гомель
 
 
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"Стоит мера пресечения - арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа", - сообщили в суде.

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