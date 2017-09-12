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Пропавший в Гомеле украинец останется в российском СИЗО до 17 октября
13.09.2017 12:14 — Новости Экономики | Tut.by
Гражданин Украины Павел Гриб, пропавший в Беларуси и обнаруженный в СИЗО в Краснодаре, арестован правоохранительными органами России до 17 октября. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Краснодара.
«Стоит мера пресечения — арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа», — сообщили в суде. Там также добавили, что Гриб Павел Игоревич, 1998 года рождения, находится в международном розыске.
Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России.
Белорусские власти собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца после завершения проверки. Но позже МВД Беларуси
Адвокат также сообщил, что, со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди. Статью, по которой украинца задержали, адвокат назвать не смог, поскольку дал подписку о неразглашении.
Предполагаемая девушка, с которой пропавший Павел встречался в Гомеле, в интервью белорусским журналистам
28 августа посольство Украины
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"Стоит мера пресечения - арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа", - сообщили в суде.
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