МАЗ и Weichai под Минском начали строить моторный завод стоимостью 20 млн долларов

Минский автозавод и китайская компания Weichai Power начинают строить в индустриальном парке «Великий камень» завод по выпуску двигателей для грузовиков, спецмашин и автобусов. Первый камень в основание будущего предприятия официально заложен сегодня, 13 сентября. Общий объем инвестиций в проект составляет 20 млн долларов.







Как рассказал руководитель проекта Василий Кохнович, проектная мощность завода составит до 20 тыс. моторов в год. Речь идет о полной сборке (CKD) двигателей стандарта Евро-6. Первое время завод будет работать в одну смену, а когда достигнет годового объема в 10 тыс. агрегатов, перейдет на двухсменку. На первом этапе комплектующие будут поставляться только из Китая. В дальнейшем производство поэтапно локализуют. Совместное предприятие сможет полностью обеспечитить потребности МАЗа в дизельных моторах. При этом около 30% агрегатов завод планирует экспортировать.

«Это будут первые моторы, которые МАЗ сможет назвать собственными. Мы рассчитываем, что это сделает белоруские грузовики еще более конкурентоспособными на мировом рынке», — сказал Кохнович.





Гендиректор МАЗа Дмитрий Катеринич констатировал, что МАЗ - один из немногих производителей большегрузной техники, который пока не имеет собственного двигателя. Руководству проекта он пожелал встретиться здесь 8 ноября 2018 года на торжественной церемонии по случаю запуска завода.

Владельцем завода выступит совместное предприятие ООО «МАЗ-Вейчай», созданное Минским автозаводом и Weichai Power. Годом ранее во время визита Александра Лукашенко в Китай был подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающем организацию производства дизельных двигателей в Беларуси.

Завод построят на территории в 2,5 гектара в «Великом камне». Совместное предприятие станет резидентом китайско-белорусского индустриального парка и тем самым получит предусмотренные льготы и преференции. Как ожидается, первая продукция на заводе появится уже в 2019 году.





На заводе собираются выпускать до 20 тыс. двигатели внутреннего сгорания. Совместное предприятие планирует не только обеспечить потребности белорусских производителей в двигателях, но и выйти с продукцией на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.

МАЗ уже использует двигатели этой китайской компании. Однако действующий Минский моторный завод также имеет программу развития до 2030 года. «По этой программе нам необходимы партнеры, потому что всю линейку двигателей мы не делаем, у нас нет для этого пока и мощностей, и некоторой компетенции», — пояснял министр промышленности Виталий Вовк. Поэтому было принято решение о привлечении в качестве партнера китайской Weichai Power.

Однако весной этого годапо поводу возможного создания СП Weichai Power с российским конкурентом МАЗа «КамАЗом» для производства двигателей в Ярославле. Но белорусские планы остались в силе.

Первый завод Weichai Power был основан в 1946 году в китайском городе Вейфанг. Сейчас на предприятии работает более 12 тыс. сотрудников, включая 2,5 тыс. инженеров. Мощность производства — 900 тыс. двигателей в год. Компания выступает одним из крупнейших в мире производителей моторов для грузовых автомобилей.