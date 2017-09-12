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ЕС выделил ЕБРР 6 млн евро на развитие малого бизнеса в Беларуси

13.09.2017 12:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Евросоюз выделил Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) дополнительные средства в размере шести миллионов евро сроком на четыре года, сообщили Sputnik в пресс-службе банка.

Поддержка ЕС осуществляется в рамках инициативы EU4Business, она получила полное

одобрение руководства страны. В рамках этой инициативы малые и средние предприятия в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине получат поддержку путем развития у них новых навыков, повышения их конкурентоспособности, обеспечения их доступа к финансированию, а также поддержки их планов по экспорту на новые рынки, включая ЕС. Инициатива также поддерживает национальные правительства в вопросах внедрения реформ, направленных на улучшение инвестклимата.

"Более 200 местных малых и средних предприятий смогут воспользоваться экспертными

консультациями и передачей ноу-хау, предлагаемыми программой. Особое внимание будет сосредоточено на охвате компаний за пределами столицы и областных центров Беларуси", — отметили в ЕБРР.

Ожидается также, что новые средства позволят ЕБРР работать с отдельными  государственными предприятиями для содействия их реструктуризации и возможной приватизации.

"Сегодня ЕС с радостью сообщает о выделении 6 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в Беларуси. ЕС является крупнейшим акционером ЕБРР, и мы всецело полагаемся на наших партнеров из банка в реализации новой программы", — привели в пресс-службе ЕБРР высказывания посла Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин.

Со своей стороны президент ЕБРР Сума Чакрабарти, который в эти дни находится с визитом в Беларуси, поблагодарил ЕС за предоставление этих ресурсов. По его словам, благодаря этому будет оказана поддержка многим белорусским частным предприятиям, которые играют все более важную роль в местной экономике.

Новая программа "Консультации для малого бизнеса" будет опираться на широкий опыт ЕБРР в вопросах предоставления консультационных услуг при участии местных консультантов или международных отраслевых экспертов и финансирования в Беларуси с момента начала ее работы в 2012 году. За период с 2012 по 2016 год в рамках программы оказана поддержка более 250 субъектам малого и среднего бизнеса в Беларуси, что помогло этим предприятиям создать свыше 1500 новых рабочих мест и увеличить выручку в среднем на 63%.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 1,9 миллиарда евро в 90 проектов в различных секторах экономики страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Средства будут выделены на 4 года, поддержкой смогут воспользоваться более 200 малых и средних предприятий.

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