Оппозиция запустила кампанию «Право выбора-2018» по наблюдению за местными выборами депутатов, которые состоятся в феврале следующего года. Во время кампании на 100 локальных участках, куда предполагают выдвигаться кандидаты от оппозиции, будет организовано наблюдение за ходом предвыборной кампании и самих выборов.

В кампанию вошли партии БСДП (Грамада), БХД, ОГП, БНФ, Белорусская партия «Зеленые», «Движение «За Свободу!», независимый профсоюз Радиоэлектронной промышленности, оргкомитет партии Свободы и прогресса.

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько на пресс-конференции объяснил, что на сами выборы от оппозиции пойдет несколько сотен кандидатов. Но локально, на участках 100 кандидатов организуют наблюдателей и проведут интенсивную работу с населением.



Фото: Елена Толкачева

Лебедько отметил, что компания, в том числе, направлена на то, чтобы показать непрозрачность белорусских выборов. Он напомнил, что ЦИК еще в начале года передал Александру Лукашенко пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства. Но совещание, которое должно было по этому вопросу пройти у президента, до сих пор не состоялось.

— Эти предложения касаются интересов нескольких миллионов граждан Беларуси. И рефлексия очень удивительная: за эти 7 или 8 месяцев человек, который называет себя народным президентом, не нашел времени, чтобы рассмотреть эти предложения. Нашлось время, чтобы поехать в Индию, покататься на квадрацикле, а на то, что затрагивает интересы людей, времени не хватило, — сказал председатель ОГП. — Мы со своей стороны работу провели, предложения свои собрали. Но к этим выборам изменения вряд ли уже внесут.

Тем не менее, Лебедько не исключает, что власти не помешают кандидатам от оппозиции пройти в местные депутаты, чтобы снизить градус критики в свой адрес.

— Власти могут решить так: мол, мы не поменяли избирательный кодекс, но вот оппозиция теперь в депутатах. И тут перед нами встает вопрос количества и качества. Есть большая вероятность, что если мы от оппозиции выдвинем людей без мотивации, ради количества, то именно их власть и может пропустить в местные Советы. А активные им не нужны. Поэтому мы и решили участки 100 кандидатов с большой мотивацией, с яркой кампанией, взять под пристальное внимание, чтобы проследить, к какому результату это приведет. Мы делаем ставку на качественные показатели, — сказал Лебедько.

Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский отметил, что наблюдатели от ОБСЕ на местных выборах не предусмотрены. Но правоцентристы договорились с Европейской народной партией о миссии, которая приедет наблюдать за выборами. Ее направят в регионы, на «привилегированные» 100 участков.

— Это какое-никакое, но дополнение к «Праву выборов», главной функцией которой станет наблюдение за ходом выборов, — отметил Рымашевский. — Свободных и справедливых выборов в стране нет. Поэтому нам нужны независимые наблюдатели. В том числе, молодежь, которая готова помочь.

Председатель БСДП (Грамада) Ирина Вешторд отметила, что постоянная критика в адрес оппозиции по поводу участия в выборах, результаты которых она традиционно не признает, не обоснована. И чтобы утверждать, что кампании прошли с нарушениями, а результаты выборов сфальсифицированы, в них надо участвовать.

— Я як удзельніца розных выбараў з 1991 года сёння магу сказаць, што з кожным годам сітуацыя з празрыстасцю і адкрытасцю выбараў пагаршалася. Зразумела, я вельмі мару пра той час, калі гэтая крывая лінія пойдзе рашуча ўверх па нахільнай «выбары паляпшаюцца». Але, каб бачыць вынік, рабіць высновы, казаць, што выбары былі празрыстыя ці не празрыстыя, адкрытыя ці не, дэмакратычныя ці не, трэба быць удзельнікам працэсу. Нельга галаслоўна гаварыць пра факты, не маючы канкрэтных доказаў, — считает председатель БСДП (Грамада) Ирина Вешторд.

В кампании еще раз подчеркнули, что главной задачей выборов все-таки будет возможность выдвинуть в депутаты тех, кто действительно готов решать местные проблемы и работать с населением.

— Цель кампании «Право выбора», как и в предыдущие годы, остается неизменной: это не только фиксация правонарушений, но и активное противодействие выявленных нарушений и фальсификаций избирательного законодательства, — рассказал пресс-секретарь кампании «Право выбора-2018» Игорь Борисов. — Наши люди идут в депутаты, чтобы показать, что есть проблема с открытостью проведения выборов. И что проблемы, которые есть в районах, не решаются местными депутатами. Те же самые разбитые дороги, отсутствие детсадов и школ на территориях округ, проблемы с озеленением. Почему эти проблемы не решаются? Потому что элементарно в стране нет выборов: депутаты назначаются сверху, и они не несут ответственности перед своими избирателями. Отсюда и большая пассивность. Поэтому эти 100 локальных кампаний — это 100 альтернатив действующим депутатам. Чтобы показать, что есть народные избранники, которые могут решать проблемы людей.