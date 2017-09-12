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Европейский банк реконструкции и развития собрался выдавать кредиты в белорусских рублях

13.09.2017 15:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Европейский банк реконструкции и развития и правительство Беларуси подписали в Минске меморандум о взаимопонимании по поводу продвижения кредитования в местной валюте. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

ЕБРР намерен предоставлять «доступные кредиты белорусским банкам, микрофинансовым организациям и малым предприятиям в рамках Программы ЕБРР в национальной валюте». Она была создана для минимизации уязвимости предприятий в странах операций ЕБРР по отношению к курсовой волатильности.

В банке отметили, что власти Беларуси стремятся облегчить доступ к средствам в местной валюте для местных частных предприятий. Для достижения этой цели они содействуют развитию макроэкономической, нормативной и рыночной среды, которая способствует развитию рынка местного капитала и денежных рынков и заимствованию в национальной валюте.

Евросоюз также выделил ЕБРР 6 млн евро на 4 года для продолжения реализации программы консультаций для малого бизнеса. За период с 2012 по 2016 год в рамках программы оказана поддержка более 250 малых и средних предприятий. На этот раз примерно такое количество МСП смогут воспользоваться экспертными консультациями и передачей ноу-хау, предлагаемыми программой. Однако особое внимание будет сосредоточено на охвате компаний за пределами столицы и областных центров Беларуси, подчеркнули в ЕБРР.

Ожидается также, что новые средства позволят ЕБРР работать с отдельными государственными предприятиями для содействия их реструктуризации и возможной приватизации.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз также выделил ЕБРР 6 млн евро на 4 года для продолжения реализации программы консультаций для малого бизнеса.

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