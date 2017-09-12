Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не исключает проведения одной из избирательных кампаний 2020 года в более ранние сроки. Об этом она рассказала в интервью БЕЛТА .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Руководитель Центризбиркома, в частности, подтвердила, что согласно календарю выборов и референдумов в 2020 году в Беларуси по срокам почти полностью совпадают президентские и парламентские выборы. Только выборы gрезидента должны состояться не позднее 30 августа, а выборы в Палату представителей — не позднее 10 сентября. Лидия Ермошина не считает, что две эти кампании могут совместить.

«Я не думаю, что эти выборы совместят. Скорее всего, когда придет время, будет принято соответствующее политическое решение и какую-то избирательную кампанию перенесут на более ранний срок. А уж какую — об этом должны договориться глава государства и парламент. Проводить выборы раньше можно, позже — нельзя. Поэтому да, там действительно все практически полностью совпадает. Президентская кампания связана сроками проведения последней инаугурации, парламентская — сроками проведения первой установочной сессии», — пояснила Лидия Ермошина.

Она не исключает, что президентская и парламентская кампании могут быть проведены в один и тот же год, однако, по словам председателя ЦИК, вполне вероятно и более ранее проведение одной из них. «Я думаю, это было бы очень тяжело — провести две кампании подряд, перманентно. Получается для страны шесть тяжелых месяцев. Наверное, было бы разумнее делать выборы (провести одну из кампаний. — Прим. БЕЛТА), например, осенью 2019 года», — отметила Лидия Ермошина.

«Могу сказать, что в нашем случае все будет зависеть от очень многих факторов — и от международной обстановки, и от экономического положения. Плюс будет подготовлена серьезная политическая аналитика, проведут исследования. Пока что слишком рано об этом говорить», — добавила руководитель Центризбиркома.