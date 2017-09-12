﻿ Штрафы, конфискация, запрет играть в казино до 21 года: игорному бизнесу меняют условия игры. 21.by
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Штрафы, конфискация, запрет играть в казино до 21 года: игорному бизнесу меняют условия игры

13.09.2017 16:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Государство продолжает работу по регулированию игорного бизнеса. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, разработанный для реализации положений принятой в 2011 году Концепции развития игорного бизнеса. Среди самых заметный нововведений — запрет на азартные игры лицам младше 21 года, регламентирование деятельности онлайн казино, введение административной ответственности организаторов азартных игр.


Изображение: pixabay.com


Большая часть изменений касается вопросов регулирования новых технологий в сфере игорного бизнеса, организации онлайн игр в интернете, содержания виртуальных игорных заведений.

Разработчики отмечают, что предусмотренный в проекте указа механизм легализации онлайн азартных игр выстраивает систему госрегулирования такой деятельности на основании лицензирования.

В частности, проектом документа предусмотрено, что виртуальные казино должны получать лицензию на свою деятельность. Среди лицензионных требований, в частности, - двухлетний опыт работы в Беларуси в сфере игорного бизнеса с соответствующей лицензией, наличие средств на спецсчете и документов, подтверждающих соответствие программно — технического комплекса виртуального казино техническим нормативам.
Проектом указа предлагается ввести несколько составов административных правонарушений в сфере игорного бизнеса. В частности допуск к игре лиц младше 21 года чреват штрафом в размере от десяти до пятидесяти базовых величин (1БВ — 23 рубля), невыплата выигрыша в срок — предупреждением или штрафом в размере до пятидесяти базовых, невыполнение требований законодательства по передаче сведений о принятых ставках и выплаченных выигрышах — штраф на юрлицо в размере до двухсот базовых, использование игровых автоматов, столов и другого оборудования без подключения к специальной компьютерной кассовой системе — штраф до двухсот базовых с возможной конфискацией игрового оборудования или суммы ставки.
Право составлять протоколы о таких правонарушениях и рассматривать дела планируется предоставить налоговым органам и КГК.

Проект указа президента об изменении регулирования игорного бизнеса

Замечания и предложения по указанным изменениям и дополнениям МНС просит направлять в Министерство по налогам и сборам до 18 сентября.

Как ранее сообщалось, государство серьезно взялось за игорную отрасль в 2009 году, с тех пор заметно закрутив гайки. Налог на игорный бизнес принес в бюджет в 2016 году 45,4 млн рублей, что на 7% выше уровня 2015-го года. Удельный вес налога на игорный бизнес в доходах бюджета остается небольшим, 0,2%, но и обеспечивает его небольшое число плательщиков — примерно сотня организаций.

 
 
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Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, разработанный для реализации положений принятой в 2011 году Концепции...

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