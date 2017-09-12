|
Штрафы, конфискация, запрет играть в казино до 21 года: игорному бизнесу меняют условия игры
13.09.2017 16:20 — Новости Экономики | Tut.by
Государство продолжает работу по регулированию игорного бизнеса. Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, разработанный для реализации положений принятой в 2011 году Концепции развития игорного бизнеса. Среди самых заметный нововведений —
Разработчики отмечают, что предусмотренный в проекте указа механизм легализации онлайн азартных игр выстраивает систему госрегулирования такой деятельности на основании лицензирования.
В частности, проектом документа предусмотрено, что виртуальные казино должны получать лицензию на свою деятельность. Среди лицензионных требований, в частности, - двухлетний опыт работы в Беларуси в сфере игорного бизнеса с соответствующей лицензией, наличие средств на спецсчете и документов, подтверждающих соответствие программно — технического комплекса виртуального казино техническим нормативам.
Замечания и предложения по указанным изменениям и дополнениям МНС просит направлять в Министерство по налогам и сборам до 18 сентября.
Как ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, разработанный для реализации положений принятой в 2011 году Концепции...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии