﻿ ЕБРР не видит причин менять стратегию по Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕБРР не видит причин менять стратегию по Беларуси

13.09.2017 17:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти не видит предпосылок для ухудшения политической ситуации в Беларуси, что могло бы привести к изменению страховой стратегии банка для республики.

ЕБРР не видит причин менять стратегию по Беларуси
© Pixabay
ЕС выделил ЕБРР 6 млн евро на развитие малого бизнеса в Беларуси

Новая страховая стратегия банка для Беларуси предусматривает возможность сотрудничества не только с частным и муниципальным сектором, но и сектором госуправления. Такое решение было принято ЕБРР в2016 году на фоне улучшения политического климата в стране. 

"Принятие новой стратегии было связано с определенными улучшениями не только политического климата, но и макроэкономической ситуации. В ряде стран есть возможность возврата к негативной ситуации, но я не вижу таких предпосылок в Беларуси", – сказал Чакрабарти, отвечая на вопрос журналистов о том, какие шаги предпримет банк, если увидит ухудшение политической ситуации в стране и приведет ли это к замораживанию новых проектов. 

Чакрабарти отметил, что позиция ЕБРР такова: если банк что-либо не устраивает в том или ином государстве, он стремится предлагать меньше и сокращает свое сотрудничество с госсектором. 

"Мы сохраняем наш принцип, что мы делаем больше, если видим усилия со стороны правительства. Наш измененный подход к Беларуси можно описать таким образом", – добавил он, раскрывая планы сотрудничества с республикой. 

Говоря о том, что положительно повлияло на имидж республики, Чакрабарти назвал усилия Минска по мирному урегулированию украинского кризиса и то, что летом 2017 года Беларусь стала международной площадкой, на которой проходили саммиты ЦЕИ и ПАСЕ. 

"Отказ от визы для пятидневного пребывания тоже сыграл свою роль. Я прибыл на самолете на несколько дней и въехал свободно без визы, это тоже немаловажно", – добавил президент ЕБРР. 

Он выразил надежду, что Беларусь добьется членства в ВТО в следующем году, по крайней мере к концу его, станет членом Совета Европы, и подчеркнул, что ЕБРР будет всемерно этому содействовать.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране нет предпосылок ухудшения политической ситуации, ЕБРР надеется, что республика до конца 2018 года вступит в ВТО и станет членом Совета Европы, что еще больше...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Штрафы, конфискация, запрет играть в казино до 21 года: игорному бизнесу меняют условия игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика