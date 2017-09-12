ЕБРР не видит причин менять стратегию по Беларуси

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти не видит предпосылок для ухудшения политической ситуации в Беларуси, что могло бы привести к изменению страховой стратегии банка для республики.



© Pixabay ЕС выделил ЕБРР 6 млн евро на развитие малого бизнеса в Беларуси

Новая страховая стратегия банка для Беларуси предусматривает возможность сотрудничества не только с частным и муниципальным сектором, но и сектором госуправления. Такое решение было принято ЕБРР в2016 году на фоне улучшения политического климата в стране.

"Принятие новой стратегии было связано с определенными улучшениями не только политического климата, но и макроэкономической ситуации. В ряде стран есть возможность возврата к негативной ситуации, но я не вижу таких предпосылок в Беларуси", – сказал Чакрабарти, отвечая на вопрос журналистов о том, какие шаги предпримет банк, если увидит ухудшение политической ситуации в стране и приведет ли это к замораживанию новых проектов.

Чакрабарти отметил, что позиция ЕБРР такова: если банк что-либо не устраивает в том или ином государстве, он стремится предлагать меньше и сокращает свое сотрудничество с госсектором.

"Мы сохраняем наш принцип, что мы делаем больше, если видим усилия со стороны правительства. Наш измененный подход к Беларуси можно описать таким образом", – добавил он, раскрывая планы сотрудничества с республикой.

Говоря о том, что положительно повлияло на имидж республики, Чакрабарти назвал усилия Минска по мирному урегулированию украинского кризиса и то, что летом 2017 года Беларусь стала международной площадкой, на которой проходили саммиты ЦЕИ и ПАСЕ.

"Отказ от визы для пятидневного пребывания тоже сыграл свою роль. Я прибыл на самолете на несколько дней и въехал свободно без визы, это тоже немаловажно", – добавил президент ЕБРР.

Он выразил надежду, что Беларусь добьется членства в ВТО в следующем году, по крайней мере к концу его, станет членом Совета Европы, и подчеркнул, что ЕБРР будет всемерно этому содействовать.