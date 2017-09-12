|
"Экономика на пальцах" возвращается, чтобы поговорить об активностях президента и тунеядцах
13.09.2017 18:00 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 14 сентября в 15.25.
После летнего перерыва программа Сергея Чалого «Экономика на пальцах» возвращается в прямой эфир TUT.BY.
В августе президент был необычайно активен, отмечает автор программы. Лукашенко проводил многочисленные совещания и встречи. Все это на фоне осторожных, но позитивных заявлений о росте белорусской экономики.
Сергей Чалый будет разбираться во всем сказанном, а также затронет вновь всплывшую тему декрета о тунеядцах. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко.
Подключайтесь к прямому эфиру 14 сентября в 15.25.
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе президент был необычайно активен. Почему?
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии