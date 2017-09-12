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"Экономика на пальцах" возвращается, чтобы поговорить об активностях президента и тунеядцах

13.09.2017 18:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 14 сентября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook.

После летнего перерыва программа Сергея Чалого «Экономика на пальцах» возвращается в прямой эфир TUT.BY.

В августе президент был необычайно активен, отмечает автор программы. Лукашенко проводил многочисленные совещания и встречи. Все это на фоне осторожных, но позитивных заявлений о росте белорусской экономики.

Сергей Чалый будет разбираться во всем сказанном, а также затронет вновь всплывшую тему декрета о тунеядцах. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко.

Подключайтесь к прямому эфиру 14 сентября в 15.25.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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Ссылка на источник 102
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