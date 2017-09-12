Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти видит положительные тенденции для изменения отношения к Беларуси на международной арене, которые могут быть поддержаны финансовыми вливаниями. Об этом он заявил на брифинге в Минске.





Напомним, новая страновая стратегия ЕБРР для Беларуси предусматривает возможность сотрудничества не только с частным и муниципальным сектором, но и полноценным госсектором. Это решение международный институт принял в 2016 году на фоне улучшения политического климата в стране.

«Принятие новой стратегии связано с определенными улучшениями не только в политической сфере, но и макроэкономической. В ряде стран есть возможность возврата к негативной ситуации, но я не вижу предпосылок в Беларуси для возвращения к прежним отношениям», — сказал Чакрабарти, отвечая на вопрос о том, какие шаги предпримет банк, если увидит ухудшение политической ситуации в стране.

«Хочу сказать, что „калиброванный подход“ уже остался в прошлом. В случае чего мы будем просто варьировать свой инструментарий. Если нас что-то не устраивает, то мы предлагаем меньший объем инвестиций. Но мы сохраняем принцип: делаем больше, если видим больше усилий со стороны правительства», — пояснил президент ЕБРР.

Сума Чакрабарти выделил несколько важных аспектов, которые положительно повлияли на имидж Беларуси. По его словам, страна «сыграла достаточно важную роль для разрешения конфликта в Украине». Кроме того, Минск все чаще становится местом встреч для стран, которые не граничат с Беларусью. В частности, в 2017 году в белорусской столице прошли заседание Центрально-Европейской Инициативы и сессия ПА ОБСЕ.

«Введение безвизового режима на 5 дней также сыграло важную роль. Я прибыл в Минск на самолете, в котором не было ни одного свободного места. 2 с половиной года назад, когда впервые посетил Минск, все было иначе. Поэтому Беларусь меняется», — сказал банкир.

Он надеется, что страна в 2018 году добьется присоединения к Всемирной торговой организации, а ЕБРР «будем всемерно поддерживать этот процесс со своей стороны». «А еще через пару лет будем говорить о Беларуси, как о члене Совета Европы, поскольку она — единственная страна, которая в эту организация пока не входит», — отметил глава банка.

«Таким образом мы видим все больше признаков того, что Беларусь теснее интегрируется в международное сообщество, глобальное сообщество, а это всегда хорошо для развития и создания условий внутри страны», — считает Сума Чакрабарти.

По итогам 2017 года ЕБРР рассчитывает инвестировать в экономику Беларуси "почти рекордные" 200 млн евро. Одним из важнейших проектов является предприватизационная подготовка по продаже Белинвестбанка стратегическому инвестору. По словам Чакрабарти, на прошлой неделе совет директоров ЕБРР одобрил предоставление 50 млн евро кредита правительству Беларуси с целью его переуступки Белинвестбанку в виде субординированного кредита с последующей конвертацией в капитал банка. «Меня проинформировали о прогрессе и о тех изменениях, которые были достигнуты в части программы институционального развития Белинвестбанка. Мы остаемся верны всем взятым на себя обязательствам в части вывода этого банка на приватизационную прямую», — сказал президент ЕБРР.

Сегодня стороны должны были закрепить договоренности по кредиту документально. Однако подписание соответствующего соглашения было отложено. «Мы благодарны ЕБРР за возможность привлечь финансовые средства для капитализации „Белинвестбанка“. В ближайшее время планируем завершить все необходимые процедуры по согласованию этого вопроса с главой государства», — сказал сегодня премьер-министр Андрей Кобяков. На завтра, 14 сентября, намечена встреча Сумы Чакрабарти с Александром Лукашенко.

Беларусь работает с ЕБРР уже 25 лет. За это время банком в развитие важнейших сфер инвестировано более 1,9 млрд евро. С участием ЕБРР реализованы знаковые проекты, которые стали своего рода визитной карточкой банка, в их числе заводы «Штадлер», «Кроноспан».