Нацбанк снова снизил ставку: что будет с кредитами и депозитами?

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Ставка рефинансирования Национального банка Беларуси с 13 сентября снижена с 12% до 11,5% годовых .

Это стало уже седьмым снижением ставки рефинансирования в текущем году. В первый раз Нацбанк снизил ее в этом году 18 января — на один процентный пункт, до 17% годовых. Последнее снижение ставки состоялось 19 июля, она была снижена также на 1% — до 12% годовых.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Ольшанская: большинство кредитов привязаны к ставке рефинансирования

С этого же дня Нацбанк снизил и ставки по постоянно доступным операциям поддержки текущей ликвидности банков — до 13% годовых, ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности остаются неизменными на уровне 8% годовых.

Ранее в Нацбанке отмечали, что решение об очередном снижении ставки рефинансирования было принято правлением регулятора в связи со снижением инфляции и годовыми прогнозами относительно роста цен. В частности, в НБРБ констатировали, что фактическая инфляция продолжает уменьшаться: в августе в годовом выражении прирост потребительских цен оценивается на уровне чуть ниже 6%, базовая инфляция — около 5%.

Депозиты станут менее доходными, кредиты подешевеют

Для владельцев депозитов новость о снижении ставки рефинансирования нельзя назвать хорошей: большинство банков привязывают ставки по кредитам к ставке рефинансирования. В свою очередь, от ставок по кредитам зависит и то, какие условия банки готовы предложить вкладчикам.

Самым распространенным механизмом формирования ставок по кредитам является такой, когда банк добавляет к ставке рефинансирования собственную маржу, это, как правило, 3-4%. Таким образом, уже с сегодняшнего дня ставки по кредитам, которые привязаны к ключевой ставке в экономике, опустятся до 14,5-15,5% годовых.

При этом, как подчеркивают финансовые аналитики, здесь речь не идет о так называемых быстрых кредитах, которые можно оформить по упрощенной схеме. Если банк не требует от кредитополучателя справок о зарплате, поручительства третьих лиц, залога и страховки, он закладывает в ставку свои собственные риски, и ставки могут вырасти почти вдвое против средней по рынку.

Однако как только ставки по кредитам двинутся вниз, банки пересмотрят и условия по депозитам.

"Оборотной стороной медали в данном случае является падение ставок по депозитам, что негативно влияет на инвестиционную привлекательность белорусского рубля. За последние месяцы замедлились как темпы прироста рублевых вкладов, так и темпы сокращения валютных. А по итогам июля и вовсе сложилась давно забытая ситуация: валютные вклады физлиц выросли, а рублевые — сократились", — отмечает эксперт форекс-компании "ТелеТрейд" Жанна Кулакова.

По ее словам, в последний раз на рынке депозитов такая ситуация была зафиксирована в октябре 2015 года, когда в Беларуси начался пиковый рост девальвационных ожиданий.

Население пойдет в банки, но не за вкладами, а за долларами?

Сейчас ставки по депозитам пока еще находятся в положительном тренде, то есть превышают уровень инфляции, однако далеко не всем гражданам уровень доходности в 11-12% годовых кажется привлекательным.

"Говорить о кардинальной смене поведения вкладчиков пока рано, но звоночек тревожный. Не хотелось бы, чтобы отток рублей из банков на фоне притока валюты стал устойчивым трендом. Это идет в разрез с политикой дедолларизации экономики, которую власти активно проводят в последние годы", — заметила Кулакова.

Между тем, как свидетельствует статистика Нацбанка, в августе 2017 года граждане Беларуси поставили своеобразный рекорд по продаже банкам наличной валюты: население продало через обменные пункты 677,1 миллиона долларов наличной валюты. По сравнению с июлем 2017 года объем продажи наличной валюты вырос на 8,2% и показал максимальное значение с января 2015 года.

Нацбанк должен взять паузу?

Белорусские экономические и финансовые эксперты обращают внимание: если в первой половине года снижение ставок происходило безболезненно для экономики, то с июля ситуация изменилась. Об этом говорит и впервые за долгое время случившийся в июле отток рублевых депозитов, и снижение белорусского рубля к корзине валют.

"Чрезмерное снижение уровня процентных ставок в экономике могло стать одной из причин как падения рубля, так и оттока рублевых депозитов. С одной стороны, низкие ставки по кредитам — это хорошо. Их охотнее берут люди и предприятия, в результате должна расти экономика в целом. С другой стороны, из-за низких ставок снижается привлекательность депозитов и появляется негативное влияние на курс валют", — отметили собеседники Sputnik.

Они также обратили внимание, что рост потребительского кредитования оказывает давление на цены, а это чревато всплеском инфляции.

Паузы от Нацбанка в снижении ставки ожидают не только эксперты, но и Евразийский банк развития.

"С учетом сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, планируемого повышения тарифов и восстановления потребительского спроса для поддержания в среднесрочной перспективе инфляции в рамках целевого ориентира ожидается некоторая пауза со стороны НБ в дальнейшем снижении ставки рефинансирования", — говорится в регулярном макроэкономическом обзоре ЕАБР.

В свою очередь в Нацбанке подчеркивают, что ждут по итогам 2017 года прироста потребительских цен не выше 7%, а в 2020-м — не более 5%, что будет определять динамику дальнейшего снижения ставки рефинансирования.