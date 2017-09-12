В ЕАЭС хотят изменить порядок уплаты НДС и косвенных налогов

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обсуждает необходимость внесения изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС, которые определяют порядок уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК по итогам двенадцатого заседания Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию.

Важнейшим изменением, которое планируется внести в Раздел XVII «Налоги и налогообложение» Договора о ЕАЭС, станет уточнение статьи 72 «О принципах взимания косвенных налогов в государствах-членах». В пункте 5 статьи предусмотрено, что ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров на территорию государства Евразийского экономического союза не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в этой же стране Союза.

НДС является одним из основных косвенных налогов, влияющих на взаимную торговлю и товарооборот в ЕАЭС. Уплата НДС делится на две части и осуществляется как при ввозе импортных товаров, так и внутри страны — при реализации продукции. Пункт 5 предлагается дополнить новым абзацем, в котором уточняется, что предприниматели должны будут уплачивать НДС по товарам, освобожденным внутри страны от уплаты НДС, только один раз — при ввозе товаров. При этом НДС внутри страны не вводится.

Участники заседания консультативного комитета обсудили и вопросы обоснованности применения нулевой ставки НДС и освобождения от уплаты акцизов. Налоговый орган страны, куда импортирован товар, должен будет выявлять факты занижения (сокрытия) налоговой базы налогоплательщиком. Речь идет в том числе о случаях, когда покупателем работ, услуг является налогоплательщик государства-члена, а их потребителем — его филиал или представительство на территории другой страны ЕАЭС.

ЕЭК и правительства стран ЕАЭС также работают над вопросом взимания НДС в свободных экономических зонах (СЭЗ) в отношении товаров Союза и товаров тех государств, которые не являются его членами. Для достижения равных условий взимания НДС в СЭЗ в отношении товаров ЕАЭС могут быть внесены изменения, которые предполагают, что по уплате НДС будет предоставляться отсрочка в течение, например, 180 дней (сейчас НДС уплачивается сразу), а сумма исчисленного НДС будет приниматься к вычету.

Во второй декаде октября в Москве планируется провести совещание экспертов для обсуждения деталей по созданию недискриминационных условий взимания НДС в СЭЗ в отношении товаров ЕАЭС и товаров третьих стран, говорится в сообщени ЕЭК.