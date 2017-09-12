Сегодня суд Ленинского района Могилева оштрафовал на 20 базовых величин активиста оргкомитета Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» Станислава Павлинковича за участие в акции « За мирную Беларусь », которая прошла 8 сентября в Минске, сообщает « Радыё Свабода ».

По словам активиста, поводом для административного преследования стала видеозапись с сайта «Радыё Свабода», на котором он дает интервью корреспонденту, что вела прямой эфир с акции протеста. На акции у Павлинковича на плечах был украинский флаг.



Павлинкович во время акции оппозиции в Минске. Скриншот видео «Радыё Свабода»

В Минске Павлинкович избежал задержания. Его вывезли на машине другие участники акции. Задержали же его в Могилеве утром 10 сентября на работе. До суда содержали в изоляторе. Активист говорит, что его не кормили и не выдали постельного белья.

11 сентября на суде Павлинкович потребовал адвоката, и судья Ратникова дала ему двое суток, чтобы он заключил договор с защитником.

«Меня задерживали украдкой, чтобы я не успел сообщить о том, что со мной происходит. Не хотели огласки. Я успел посмотреть в интернете, преследуют ли еще кого за акцию. Пока я единственный. Видимо, милиционерам дали специальную установку меня схватить. Интервью же не только я давал, но задержали только меня и показали на записи. Вы же знаете, что против меня возбуждено уголовное дело и не взята подписка о невыезде, из чего я делаю вывод, что меня просто пытаются выжать из страны», — считает активист.

В августе активист провел трое суток в изоляторе для временно задержанных, как подозреваемый в деле распространения в интернете видеоролика порнографического содержания. Павлинкович обвинение не признает и связывает уголовное преследование со своей оппозиционной деятельностью.

Еще один участник акции активист Леонид Кулаков 13 сентября получил повестку явиться в Советский райотдел минской милиции для ознакомления с протоколом об участии в несанкционированном митинге и шествии 8 сентября.

«На самом деле я был только на митинге на Октябрьской площади, а до площади Якуба Коласа не дошел — разболелась нога, которую ранил, когда отбывал последний арест на Окрестина. Но, видимо, им в милиции все равно, лишь бы привлечь к ответственности», — сказал « Радыё Свабода » Леонид Кулаков.

На вопрос TUT.BY получала ли повестки за участие в акции их семья, супруга организатора акции Николая Статкевича Марина Адамович, которая тоже была на ней, ответила, что они никогда не получают повесток.

Еще одного из лидеров шествия Павла Северинца 15 сентября вызывают в Центральное РУВД Минска в связи с его участием в столичной акции, сообщает БелаПАН .

Повестка политику пришла на домашний адрес родителей в Витебске.

«Видимо, милиция хочет оформить протокол. Я туда не пойду, так как это потеря времени. Скорее всего, ближе к 20 сентября будет и суд», — сказал он.

Северинец также сообщил, что вызов в милицию по поводу участия в акции пришел еще активистке Грете Соболевской. Последняя вместе с несколькими другими участниками акции держала большой бело-красно-белый флаг. Она позже была задержана на площади Якуба Коласа для проверки документов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Акция оппозиции «За мирную Беларусь» против военных учений «Запад-2017», на которую призывал прийти Николай Статкевич, прошла в Минске 8 сентября. В ней приняли участие более 100 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты. Участники акции встретились на Октябрьской площади, прошли колонной до площади Победы, где возложили цветы, а затем приняли символическую «Присягу Свободы» на площади Якуба Коласа.