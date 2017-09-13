Правозащитники требуют остановить вмешательство госорганов в деятельность адвокатуры. Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр « Весна ».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В заявлении говорится, что согласно информации, которой обладают правозащитные организации, Минюстом проводилась проверка ряда адвокатов Минской городской и Могилевской областной коллегий адвокатов, и по ее результатам назначена внеочередная аттестация для не менее чем 21 адвоката Минской городской коллегии.

Кроме того, около 60 адвокатов ждет очередная переаттестация, которая проводится раз в пять лет. Они будут проходить тест на профпригодность в коллегиях адвокатов. Но, по сообщению правозащитников, есть еще список из восьми защитников, переаттестацию которых в октябре этого года будет проводить непосредственно Квалификационная комиссия Минюста.

Первым итогом этой волны проверок, как считает «Весна», стала отрицательная аттестация адвоката, Анны Бахтиной , защищавшей Халип, Пальчиса и Лозовского из «Белого легиона», а также условная аттестация с переаттестацией через полгода в связи с неполной профессиональной квалификацией еще трех адвокатов.

«В связи с этим мы, представители правозащитного сообщества, требуем от властей Беларуси:

немедленно прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство;

прекратить давление на адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека;

отменить соответствующее решение квалификационной комиссии Минюста, которое является препятствием в осуществлении профессиональной адвокатской деятельности Анной Бахтиной.

Также призываем Минскую городскую коллегию адвокатов:

не принимать решение об отчислении Анны Бахтиной из состава коллегии", — говорится в заявлении.

«Весна» напоминает, что в 2011 году в результате проведения внеочередной аттестации по инициативе Минюста были попытки лишения права на профессию ряда адвокатов, которые защищали фигурантов дел о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года.

«Правозащитное сообщество однозначно расценило этот шаг властей как преследование адвокатов в связи с осуществлением ими их профессиональной деятельности и неприкрытое вмешательство в деятельность адвокатуры. Стоит отметить, что законодательство Республики Беларусь, регулирующее деятельность института адвокатуры, закрепляет возможность такого вмешательства. Именно по этой причине нынешняя инициатива Минюста по проведению внеочередной аттестации некоторых адвокатов вызывает особую обеспокоенность правозащитного сообщества», — говорится в заявлении правозащитников.