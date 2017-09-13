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Умер бывший глава Нацбанка Геннадий Алейников

13.09.2017 22:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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13 сентября на 70-м году ушел из жизни известный белорусский банкир Геннадий Алейников. Об этом TUT.BY рассказали собеседники в банковской сфере.

Алейников родился в 1947 году в Минске. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства и московскую Академию внешней торговли.

Банковскую карьеру начал в Минске в 1977 году. Был кредитным инспектором Фрунзенского отделения Госбанка СССР. Постепенно дорос до заместителя председателя правления — начальника планово-экономического управления Белорусского республиканского банка Внешэкономбанка СССР. После развала СССР возглавил Белвнешэкономбанк. В 1997 году был назначен председателем правления Нацбанка Беларуси. Однако в марте 1998 года на фоне разразившегося кризиса был отправлен в отставку в связи с резким падением курса национальной валюты.

Вскоре возглавил Банк международной торговли и инвестиций. В 2008 году Межторгбанк был продан Альфа-Банку, а Алейников покинул пост председателя правления.

У Геннадия Алейникова остались жена и трое сыновей. Супруга — директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, профессор Ольга Алейникова. Самый известный из сыновей — Максим, продюсер и композитор.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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У Геннадия Алейникова остались жена и трое сыновей. Супруга - директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, профессор Ольга Алейникова. Самый...

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