ЕБРР планирует вложить в белорусскую экономику 200 млн евро

Об этом на брифинге рассказал президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, находящийся с визитом в Беларуси.

Глава банка отметил, что за 25 лет, в которые длится сотрудничество с Беларусью, ЕБРР инвестировал в белорусскую экономику почти два миллиарда евро, а в 2017 году планируется вложить 200 млрд, что немного «не дотягивает» до рекордного значения в 250 млрд. Однако, по словам президента банка, потенциальные проекты, касающиеся Беларуси, могут позволить «перекрыть рекордные значения в этом году».

Банкир напомнил о принятой в 2016 году новой страновой стратегии, которая позволяет более широко сотрудничать с Беларусью по ряду направлений, в результате чего повысился спектр потенциальных проектов.

Кроме того, в Беларуси впервые за последние несколько лет намечается рост макроэкономики, экономические условия улучшаются также благодаря успешному взаимодействию с Россией.

Чакрабарти остался доволен работой правительства Беларуси в улучшении инвестиционного климата в стране. ЕБРР, продолжая взаимодействие с ним, хочет «вдохнуть новую жизнь в деятельность консультативных советов по инвестициям и предпринимательству».