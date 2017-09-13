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ЕБРР планирует вложить в белорусскую экономику 200 млн евро

13.09.2017 21:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Об этом на брифинге рассказал президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, находящийся с визитом в Беларуси.

Глава банка отметил, что за 25 лет, в которые длится сотрудничество с Беларусью, ЕБРР инвестировал в белорусскую экономику почти два миллиарда евро, а в 2017 году планируется вложить 200 млрд, что немного «не дотягивает» до рекордного значения в 250 млрд. Однако, по словам президента банка, потенциальные проекты, касающиеся Беларуси, могут позволить «перекрыть рекордные значения в этом году».

Банкир напомнил о принятой в 2016 году новой страновой стратегии, которая позволяет более широко сотрудничать с Беларусью по ряду направлений, в результате чего повысился спектр потенциальных проектов.

Кроме того, в Беларуси впервые за последние несколько лет намечается рост макроэкономики, экономические условия улучшаются также благодаря успешному взаимодействию с Россией.

Чакрабарти остался доволен работой правительства Беларуси в улучшении инвестиционного климата в стране. ЕБРР, продолжая взаимодействие с ним, хочет «вдохнуть новую жизнь в деятельность консультативных советов по инвестициям и предпринимательству».

Напомним, президент ЕБРР находится в Беларуси с официальным визитом, в ходе которого 13 сентября были подписаны важнейшие документы. Первый меморандум касается поддержки малого и среднего бизнеса, на развитие которого Евросоюз выделил банку 6 млн евро, второй призван продвигать кредитование в местной валюте, а третий – меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕБРР по совершенствованию системы управления государственными предприятиями.

 
 
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Об этом на брифинге рассказал президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, находящийся с визитом в Беларуси.

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