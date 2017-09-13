В этом году на кольцевой в районе Малиновки откроется торгово-развлекательный центр DiaMond за почти 55 миллионов долларов. Его построил главный поставщик грузовиков Scania и автомобилей Mitsubishi в Беларусь. Мы посмотрели на этот объект изнутри и узнали, чем интересна технология его возведения и какие магазины там будут.





Зачем поставщику грузовиков понадобился торговый центр

Торгово-развлекательный центр на пересечении кольцевой и улицы Громова начали строить в 2013 году, а на прошлой неделе сдали объект в эксплуатацию. Новый комплекс называется DiaMond (Даймонд), что переводится с английского как «бриллиант». В основе этого названия лежит легенда про купца, которого хотел уничтожить злой маг, но добрая фея превратила его в черный бриллиант. Форма этого драгоценного камня обыгрывается и в архитектуре здания.

Кроме того, в названии DiaMond крупным шрифтом выделены первые буквы имени и фамилии его хозяина Дмитрия Мерзона. Этот бизнесмен контролирует холдинг «Миллениум Групп», в который входят в том числе официальные дилеры грузовиков Scania и машин Mitsubishi в Беларуси. Также Мерзон является соучредителем одной из крупнейших в стране компаний грузоперевозок «ТЭП Белгрузавтотранс».





Замдиректора «Миллениум Групп» Александр Павлов говорит, что в 2010 году они решили заняться новым направлением бизнеса, ведь с точки зрения транспорта их компанией уже охвачено многое: торговля, ремонт, техосмотр и грузоперевозки.

«По сути, этот объект можно рассматривать как большой объект придорожного сервиса», — говорит замдиректора.

Как сейчас выглядит DiaMond и что там будет

Павлов рассказывает, что они выбрали именно эту локацию по нескольким причинам. Первое — расположение на кольцевой и выезде из города. Второе — нахождение рядом большого микрорайона Малиновка. Третье — соседство с автомобильным и строительными рынками. Александр говорит, что они хотят дополнить существующую инфраструктуру.



Слева — Малиновка, справа — Озерцо

DiaMond представляет собой трехуровневое здание площадью почти 55 тысяч квадратных метров с наземной парковкой на 1200 мест. 44 тысячи «квадратов» здесь предназначено для сдачи в аренду. Сейчас внутри идет отделка.

























По словам Павлова, у них уже есть договоренности с крупными арендаторами. Например, по планам тут будет гипермаркет Green, большой магазин одежды Reserved, «5 элемент» и другие операторы. Идут также переговоры с Jysk. Скоро все будет выглядеть примерно вот так.

















Кроме того, в DiaMond будет ночной клуб, бильярд, караоке, детский развлекательный центр, рестораны и фудкорт. По словам Александра, к ним зайдут в том числе мировые бренды фастфуда.

— У нас на фудкорт из восьми мест сейчас шестнадцать желающих. Но мы хотим, чтобы среди них не было дублирующих.

В чем сложность и особенность строительства DiaMond

Перспективы заполняемости всего торгового центра в «Миллениум Групп» оценивают позитивно и планируют открыться 1 декабря с 70-ю процентами работающих арендаторов. Правда, это должно было произойти раньше примерно на год, поскольку изначально объект планировали сдать в августе 2016-го.

Перенос сроков Павлов объясняет в том числе сложностью проектирования и монтажа сооружения, которое стоит на склоне. Кроме того, это здание построено из бетонных элементов без помощи сварки, на болтах. Проектированием фундамента занималась литовская компания, каркаса и перекрытий — эстонская, остальным — Минскгражданпроект. Генподрядчиком выступал столичный «Промтехмонтаж».

Все железобетонные изделия для DiaMond специально производились на двух литовских заводах и монтировались здесь «с колес». Интересуемся, не могли ли изготовить тоже самое белорусские предприятия.

— По совокупности факторов, которым должны соответствовать эти железобетонные изделия, [белорусские заводы] не могут [их изготовить]. Это сложные инженерные конструкции, с отдельными конструкциями внутри каждого элемента.





К тому же, литовские заводы делали эти бетонные элементы на заказ на основании проекта, который создан в программе Tekla.

— Это программа, в которой можно посмотреть объемный объект до мельчайших подробностей, до каждого болтика. В Европе уже никто не заставляет заказчика изучать чертежи. У нас, к сожалению, пока нет ни специалистов, ни этой программы.

Александр перечисляет и другие плюсы постройки вроде энергосберегающих систем отопления и кондиционирования. Также он добавляет, что гарантированный срок службы такого объекта — сто лет.

— В Беларуси никто не проектировал и не строил таких объектов. Директор «Бетоники» (литовского завода. — TUT.BY) мне сказал, что объектов такого класса не делали и они.





По словам Александра, объем инвестиций в торговый центр оценивается из расчета тысяча долларов на квадратный метр. Выходит около 55 миллионов долларов, которые «Миллениум Групп» планирует окупить за семь лет.

— Но этот срок рассчитан не на падающий рынок, а на какой-нибудь рост. Мы же все-таки должны когда-то закончить падать.

Отмечаем, что не все покупатели могут положительно оценить серый бетонный фасад нового торгового центра. Александр говорит, что они попробовали красить его с обратной стороны, но эффект был не тот.

— Это бетон. Это как дерево или железо. И красить его — значит лишить его привлекательности. Например, в Берлине новый аэропорт сделан полностью из художественного бетона и никто его не планирует красить. И это надо просто понять.