Глава МИД Украины обеспокоен безопасностью своих сограждан в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины после выяснения всех обстоятельств похищения Павла Гриба определится относительно необходимых шагов в отношении обеспечения безопасности украинцев на территории Беларуси. Об этом в интервью «Укринформу» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



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«Похищение Павла Гриба на территории Беларуси — это чрезвычайно серьезное дело, и нам нужно выяснить, как это произошло. Для этого мы отслеживаем информацию из разных источников. Россия не допускает к Грибу наших консулов, но мы будем давить всеми возможными способами, и как только выясним все обстоятельства, за этим последуют дальнейшие шаги», — сказал Климкин.

Он отметил, что после похищения Гриба следует говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории, но и в Беларуси.

«Сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда», — отметил министр.

Комментируя обмен резкими заявлениями между МИД Украины и Беларуси, Климкин отметил, что «дело же не в этом, а в том, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории — это составляющая суверенитета».

На уточняющий вопрос, будет ли МИД так же предупреждать украинцев от поездок в Беларусь, как и в Россию, Климкин ответил, эти шаги могут быть разными.

«Но мы беспокоимся о безопасности наших граждан, поэтому, несмотря на политические или иные обстоятельства, как только выясним ситуацию, будем выходить с последующими месседжами относительно того, каким образом украинцы могут и должны чувствовать себя в безопасности и кто должен об этом заботиться», — подчеркнул Климкин.

Исчезновение Павла Гриба

Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России.

Белорусские власти собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца после завершения проверки. Но позже МВД Беларуси сообщило , что не задерживало Гриба. А 7 сентября стало известно, что Павел Гриб находится в российском СИЗО. Правоохранительные органы Краснодара арестовали Гриба до 17 октября .

Адвокат также сообщил, что, со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди. Статью, по которой украинца задержали, адвокат назвать не смог, поскольку дал подписку о неразглашении.

Предполагаемая девушка, с которой пропавший Павел встречался в Гомеле, в интервью белорусским журналистам призналась , что встреча прошла по инициативе ФСБ.

28 августа посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси. Замглавы МИД Украины также заявила, что Беларусь только на словах ведет себя как партнер, а на деле «действует совсем иначе» и анонсировала проблемы Минску — например, при вступлении в ВТО. В ответ на это МИД Беларуси вызвал посла Украины и указал ему на недопустимость угроз