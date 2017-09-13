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Глава МИД Украины обеспокоен безопасностью своих сограждан в Беларуси
14.09.2017 07:40 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство иностранных дел Украины после выяснения всех обстоятельств похищения Павла Гриба определится относительно необходимых шагов в отношении обеспечения безопасности украинцев на территории Беларуси. Об этом в
«Похищение Павла Гриба на территории Беларуси — это чрезвычайно серьезное дело, и нам нужно выяснить, как это произошло. Для этого мы отслеживаем информацию из разных источников. Россия не допускает к Грибу наших консулов, но мы будем давить всеми возможными способами, и как только выясним все обстоятельства, за этим последуют дальнейшие шаги», — сказал Климкин.
Он отметил, что после похищения Гриба следует говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории, но и в Беларуси.
«Сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда», — отметил министр.
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На уточняющий вопрос, будет ли МИД так же предупреждать украинцев от поездок в Беларусь, как и в Россию, Климкин ответил, эти шаги могут быть разными.
«Но мы беспокоимся о безопасности наших граждан, поэтому, несмотря на политические или иные обстоятельства, как только выясним ситуацию, будем выходить с последующими месседжами относительно того, каким образом украинцы могут и должны чувствовать себя в безопасности и кто должен об этом заботиться», — подчеркнул Климкин.
Исчезновение Павла Гриба
Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России.
Белорусские власти собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца после завершения проверки. Но позже МВД Беларуси
Адвокат также сообщил, что, со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди. Статью, по которой украинца задержали, адвокат назвать не смог, поскольку дал подписку о неразглашении.
Предполагаемая девушка, с которой пропавший Павел встречался в Гомеле, в интервью белорусским журналистам
28 августа посольство Украины
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Он отметил, что после похищения Гриба следует говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории, но и в Беларуси.
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