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Глава МИД Украины обеспокоен безопасностью своих сограждан в Беларуси

14.09.2017 07:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Украины после выяснения всех обстоятельств похищения Павла Гриба определится относительно необходимых шагов в отношении обеспечения безопасности украинцев на территории Беларуси. Об этом в интервью «Укринформу» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Похищение Павла Гриба на территории Беларуси — это чрезвычайно серьезное дело, и нам нужно выяснить, как это произошло. Для этого мы отслеживаем информацию из разных источников. Россия не допускает к Грибу наших консулов, но мы будем давить всеми возможными способами, и как только выясним все обстоятельства, за этим последуют дальнейшие шаги», — сказал Климкин.

Он отметил, что после похищения Гриба следует говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории, но и в Беларуси.

«Сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда», — отметил министр.

Комментируя обмен резкими заявлениями между МИД Украины и Беларуси, Климкин отметил, что «дело же не в этом, а в том, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории — это составляющая суверенитета».

На уточняющий вопрос, будет ли МИД так же предупреждать украинцев от поездок в Беларусь, как и в Россию, Климкин ответил, эти шаги могут быть разными.

«Но мы беспокоимся о безопасности наших граждан, поэтому, несмотря на политические или иные обстоятельства, как только выясним ситуацию, будем выходить с последующими месседжами относительно того, каким образом украинцы могут и должны чувствовать себя в безопасности и кто должен об этом заботиться», — подчеркнул Климкин.

Исчезновение Павла Гриба

Напомним, Павел Гриб Гомель и исчез. Его отец подозревает ФСБ, посольство обратилось в МИД Беларуси">исчез после пересечения украинско-белорусской границы 24 августа. Он направлялся в Гомель на встречу с девушкой из России.

Белорусские власти собирались решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения украинца после завершения проверки. Но позже МВД Беларуси сообщило, что не задерживало Гриба. А 7 сентября стало известно, что Павел Гриб находится в российском СИЗО. Правоохранительные органы Краснодара арестовали Гриба до 17 октября.

Адвокат также сообщил, что, со слов Гриба, из Гомеля его вывезли неизвестные люди. Статью, по которой украинца задержали, адвокат назвать не смог, поскольку дал подписку о неразглашении.

Предполагаемая девушка, с которой пропавший Павел встречался в Гомеле, в интервью белорусским журналистам призналась, что встреча прошла по инициативе ФСБ.

28 августа посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси. Замглавы МИД Украины также заявила, что Беларусь только на словах ведет себя как партнер, а на деле «действует совсем иначе» и анонсировала проблемы Минску — например, при вступлении в ВТО. В ответ на это МИД Беларуси вызвал посла Украины и указал ему на недопустимость угроз

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Он отметил, что после похищения Гриба следует говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории, но и в Беларуси.

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