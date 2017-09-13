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Блогер Лапшин улетел из Баку в Тель-Авив

14.09.2017 09:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Блогер Александр Лапшин покинул Азербайджан. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.


Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

По данным агентства, блогер вместе с матерью Беллой Лапшиной вылетел из местного аэропорта. Он направился в Израиль рейсом Баку — Тель-Авив.

11 сентября, Лапшин был помилован распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева. В июле суд в Баку приговорил Александра Лапшина, имеющего гражданство России, Украины и Израиля, к трем годам лишения свободы. Его обвиняли в нарушении государственной границы за поездки в Нагорный Карабах и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.

Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля.

Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России заявил, что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. 8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным агентства, блогер вместе с матерью Беллой Лапшиной вылетел из местного аэропорта. Он направился в Израиль рейсом Баку - Тель-Авив.

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