Блогер Лапшин улетел из Баку в Тель-Авив

Блогер Александр Лапшин покинул Азербайджан. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА .



Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

По данным агентства, блогер вместе с матерью Беллой Лапшиной вылетел из местного аэропорта. Он направился в Израиль рейсом Баку — Тель-Авив.

11 сентября, Лапшин был помилован распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева. В июле суд в Баку приговорил Александра Лапшина, имеющего гражданство России, Украины и Израиля, к трем годам лишения свободы . Его обвиняли в нарушении государственной границы за поездки в Нагорный Карабах и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.

Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля.

Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России заявил , что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. 8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.