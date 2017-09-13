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Блогер Лапшин улетел из Баку в Тель-Авив
14.09.2017 09:14 — Новости Экономики | Tut.by
Блогер Александр Лапшин покинул Азербайджан. Об этом сообщает азербайджанское агентство
По данным агентства, блогер вместе с матерью Беллой Лапшиной вылетел из местного аэропорта. Он направился в Израиль рейсом Баку — Тель-Авив.
11 сентября, Лапшин
Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и
Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России
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По данным агентства, блогер вместе с матерью Беллой Лапшиной вылетел из местного аэропорта. Он направился в Израиль рейсом Баку - Тель-Авив.
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