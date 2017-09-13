Комитет госконтроля проверил работу ОАО «Техника связи» в Барани Оршанского района и выявил факт приписки продукции на сумму 120 100 рублей, сообщает сайт ведомства.



Предприятие «Техника связи» в Барани. Фото: Игорь Матвеев

На заводе не было полного комплекта деталей, необходимых для сборки продукции, указанной в документации. При этом количество готовой продукции, которое могли произвести в мае 2017 года, в два раза меньше отраженного в бухгалтерском учете.

По мнению проверяющих, такие документы на заводе составили, чтобы «приукрасить действительное положение дел и увеличить показатель по объему производства». Так как в бухучете предприятия исказили сведения о количестве произведенной продукции, то недостоверные данные попали и в государственную статистическую отчетность.

Кроме того, проверка установила, что на заводе не организован первичный и бухгалтерский учет металлов и металлоизделий. Это создает предпосылки для неучтенных расходов сырья, а также для его хищения.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту служебного подлога (ч. 2 ст. 427 УК) в отношении начальника производства и начальника механического цеха.

В документацию предприятия по требованию КГК области внесли необходимые исправления. Виновных работников привлекают к административной ответственности.

Напомним, выступая 21 апреля с ежегодным посланием парламенту и белорусскому народу, Александр Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населенные пункты Барань, Болбасово и Орша.

Согласно комплексному плану первоочередных мер по развитию Оршанского района до 2020 года, в течение 2−3 лет все убыточные предприятия района должны наладить эффективную работу, сохранить рабочие места и повысить заработную плату.

Справка TUT.BY. При Советском Союзе в Барани работало секретное режимное предприятие — завод «Красный Октябрь». Он выпускал радиотехническую продукцию военного и гражданского назначения. Здесь создали первую в СССР радиостанцию с микропроцессорным управлением. В начале 1990-х предприятие переименовали в фирму «Лёс». А в 2014-м завод получил название «Техника Связи». Сейчас он выпускает мелкую радиотехническую продукцию. Часть площадей продали малым предприятиям или сдают в аренду, часть — свободна.