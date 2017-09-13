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В Барани, которую президент потребовал "поднять из руин", на заводе делали приписки
14.09.2017 09:29 — Новости Экономики | Tut.by
Комитет госконтроля проверил работу ОАО «Техника связи» в Барани Оршанского района и выявил факт приписки продукции на сумму 120 100 рублей,
На заводе не было полного комплекта деталей, необходимых для сборки продукции, указанной в документации. При этом количество готовой продукции, которое могли произвести в мае 2017 года, в два раза меньше отраженного в бухгалтерском учете.
По мнению проверяющих, такие документы на заводе составили, чтобы «приукрасить действительное положение дел и увеличить показатель по объему производства». Так как в бухучете предприятия исказили сведения о количестве произведенной продукции, то недостоверные данные попали и в государственную статистическую отчетность.
Кроме того, проверка установила, что на заводе не организован первичный и бухгалтерский учет металлов и металлоизделий. Это создает предпосылки для неучтенных расходов сырья, а также для его хищения.
Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту служебного подлога (ч. 2 ст. 427 УК) в отношении начальника производства и начальника механического цеха.
В документацию предприятия по требованию КГК области внесли необходимые исправления. Виновных работников привлекают к административной ответственности.
Напомним, выступая 21 апреля с ежегодным посланием парламенту и белорусскому народу, Александр Лукашенко
Согласно комплексному
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Комитет госконтроля проверил работу ОАО "Техника связи" в Барани Оршанского района и выявил факт приписки продукции на сумму 120 100 рублей.
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