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Завод по производству фейерверков предлагают построить под Могилевом китайские инвесторы

14.09.2017 09:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Завод по производству фейерверков планирует построить в Могилевском районе китайский инвестор. Эти производители из города Чанша китайской провинции Хунань подарили Могилеву салют на его 750 лет, а также готовили пиротехнические шоу для Олимпиад в Лондоне, Пекине и Рио.

 

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Китайские бизнесмены предложили руководству Могилевской района два варианта сотрудничества: построить завод по производству фейерверков и разместить на территории района своеобразный технопарк с шестью производствами. Планируется выпускать порох, технические нити и далее фейерверки — создать замкнутый цикл производства пиротехнических изделий.

По словам заместителя председателя Могилевского райисполкома Николая Шепелевича, новый завод позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Сейчас необходимо найти подходящую производственную площадку — как можно дальше от жилых населенных пунктов. Этого требуют нормы для такого производства.

Специалисты отмечают, что этот завод фейерверков стал бы единственным на территории Европы, причем расположенный максимально близко к западному потребителю. Для китайских бизнесмены это важно.

 
Теги: Могилев
 
 
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Эти производители подарили Могилеву 30-минутный фейерверк на 750-летие города.

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