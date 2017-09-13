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Завод по производству фейерверков предлагают построить под Могилевом китайские инвесторы
14.09.2017 09:23 — Новости Экономики | Tut.by
Завод по производству фейерверков планирует построить в Могилевском районе китайский инвестор. Эти производители из города Чанша китайской провинции Хунань подарили Могилеву
Китайские бизнесмены предложили руководству Могилевской района два варианта сотрудничества: построить завод по производству фейерверков и разместить на территории района своеобразный технопарк с шестью производствами. Планируется выпускать порох, технические нити и далее фейерверки — создать замкнутый цикл производства пиротехнических изделий.
По словам заместителя председателя Могилевского райисполкома Николая Шепелевича, новый завод позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Сейчас необходимо найти подходящую производственную площадку — как можно дальше от жилых населенных пунктов. Этого требуют нормы для такого производства.
Специалисты отмечают, что этот завод фейерверков стал бы единственным на территории Европы, причем расположенный максимально близко к западному потребителю. Для китайских бизнесмены это важно.
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