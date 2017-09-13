|
МИД отреагировал на заявление Украины по поводу небезопасности пребывания украинцев в Беларуси
14.09.2017 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская сторона пока не будет предпринимать ответных шагов и действий в отношении
— Во-первых, начну с того, что у меня было время только очень бегло ознакомиться с интервью министра иностранных дел Украины. В данный момент могу сказать только следующее: во-первых, каждая страна, каждый МИД обязан беспокоиться о безопасности своих граждан за границей и выступать с соответствующими рекомендациями.
В качестве примера Дмитрий Мирончик привел рекомендацию МИД Беларуси избегать участия в политических акциях и массовых мероприятиях в Украине, которая действует уже несколько лет.
— Господин Клинкин сказал, что украинская сторона намерена делать какие-то шаги после выяснения всех обстоятельств дела Павла Гриба. На данный момент вся информация, что касается белорусского эпизода этого дела, есть в СМИ. Чтобы делать какие-то ответные заявления, тем более шаги, надо иметь официальную достоверную информацию из правоохранительных органов. У МИДа Беларуси на данный момент такой информации нет. Но, насколько мне известно, белорусские правоохранительные органы продолжают работать по этому вопросу. Будет ясность — будет и следующие действия с нашей стороны.
Представитель МИДа также добавил, что совет министра иностранных дел Украины украинским гражданам по поводу пребывания в Беларуси — это вопрос украинской стороны.
В МИД Беларуси также отметили тему суверенитета Украины, который Клинкин поднял в своем интервью.
— Особенно интересно знакомиться с такими заявлениями на фоне шоу на украинской границе, за которым наблюдали представители украинских властей границе (речь идет
Напомним, вчера глава украинского МИДа Павел Климкин
«Сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда», — отметил министр.
Министр отметил, что после выяснения всех обстоятельств похищения Гриба Украина определится относительно необходимых шагов в отношении обеспечения безопасности украинцев на территории Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона пока не будет предпринимать ответных шагов и действий.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии